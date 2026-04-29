Путина «прорвало» после ударов по Туапсе: в Кремле не удалось скрыть катастрофические последствия атак

Владимир Путин. / © Associated Press

В течение апреля 2026-го украинские войска трижды ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, в Краснодарском крае РФ. Последний удар, который произошел ночью против 28 апреля, нанес масштабный пожар на нефтебазе и НПЗ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отметим, аналитики OSINT оценивают, что удары минувшей ночью повредили по меньшей мере четыре резервуара для хранения нефти на НПЗ. В общем, благодаря атакам 16, 20 и 28 апреля было уничтожено 24 резервуара и повреждено еще четыре. В то же время, издание Astra отметило, что завод в Туапсе приостановил работу своего единого нефтеперерабатывающего комплекса, годовая мощность которого составляет 12 миллионов тонн в год.

Американские аналитики отмечают, что последние удары заставили Кремль все же признать эти атаки. В частности, власти Краснодарского края объявили чрезвычайное положение в Туапсинском муниципальном округе и заявили о разливе нефти.

Между тем спикер «фюрера» Дмитрий Песков признал факт удара по Туапсе, но заявил, мол, все детали по поводу пораженных объектов засекречены. Также он подверг критике украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ, вызывающе назвав их «дальнейшей дестабилизацией мировых энергетических рынков».

В то же время, диктатор-президент России Владимир Путин встретился с министром гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым и поручил ему отправиться в Туапсе для контроля за ситуацией.

«Кремль обычно не реагирует на украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, но влияние украинских ударов, очевидно, было настолько значительным, что 28 апреля он вызвал личный ответ Путина и Пескова», — констатируют в ISW.

Аналитики подчеркивают, что Украина ужесточает свою ударную кампанию по нефтяной инфраструктуре РФ. В свою очередь Москва пытается использовать мировой энергетический кризис для увеличения прибыли от экспорта энергии для финансирования своей войны в Украине.

«Украинские войска, вероятно, будут продолжать использовать большую атакующую поверхность глубокого тыла России и перегруженную российскую противовоздушную оборону для нанесения более частых и масштабных ударов по нефтяной инфраструктуре и военным активам страны-агрессорки, что будет поддерживаться увеличением производства отечественных БПЛА в Украине.

Удар по НПЗ в Туапсе 28 апреля

Ночью 28 апреля украинские Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод «Туапсинский» в Краснодарском крае. На территории предприятия произошли «прилеты» БПЛА. В то же время власти РФ традиционно заявили о якобы успешном отражении атаки.

На НПЗ возник масштабный пожар, образовались столбы огня, а сам город затянул дым. Власти Краснодарского края заявили о «серьезной чрезвычайной ситуации» и из-за масштабного возгорания, и из-за разлива нефти.

Более того, администрация муниципального округа даже «попросила эвакуироваться» людей, проживающих вблизи завода. Между тем местные жители в истерике из-за очередной атаки на предприятие.

Дата публикации 14:56, 28.04.26 Количество просмотров 273

