Министерство финансов России обсуждало со своими китайскими коллегами возможность предоставления кредитов в юанях, но задержка с принятием решения свидетельствует о том, что партнерство двух стран, не предусматривающее никаких ограничений, может оказаться под угрозой срыва.

Об этом пишет Business Insider.

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью российскому агентству РИА, опубликованном в понедельник, заявил, что Россия обсуждает этот вопрос с китайскими властями.

“Переговоры с китайскими партнерами продолжаются уже давно. Пока решения нет, – сказал Силуанов, согласно переводу Reuters. – Мы обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге”.

Силуанов отвечал на вопрос, почему Россия не выдает юаневые кредиты, хотя в бюджете министерства финансов это предусмотрено ежегодно. Он не сказал, как долго стороны обсуждали этот вопрос.

Партнерство Китая и России без ограничений

Пекин и Москва объявили о дружбе "без ограничений" в совместном заявлении 4 февраля 2022 года, когда кремлевский диктатор Владимир Путин посетил Китай в день открытия Олимпийских игр в Пекине.

Спустя всего месяц после того, как Россия вторглась в Украину, китайские чиновники начали передумывать, сообщала тогдашняя газета The Wall Street Journal.

Однако через два года после начала войны в Украине, Россия и Китай, похоже, продолжают вести бизнес в обычном режиме.

Тесные связи между двумя странами привели к экономической устойчивости России и сорвали усилия Запада, направленные на то, чтобы заставить Москву прекратить войну в Украине.

Аналитики сообщили South China Morning Post, что китайская сторона, вероятно, пытается решить, стоит ли выгода от кредитного соглашения в юанях экономических и политических рисков, связанных с отношениями с Россией.

"Китайские коммерческие банки должны также рассмотреть вопросы безопасности и возвращения юаневых кредитов России, кроме политических соображений", – сказал Донг Цзиньюэ, старший экономист мадридской компании BBVA Research, в интервью SCMP.

Россия ощущает последствия вторичных санкций

Китайские банки ужесточают проверки российского бизнеса на соответствие требованиям, поскольку опасаются попасть под действие все более ограничительных санкций Запада против России.

К ним относятся вторичные санкции, введенные США в декабре, направленные на финансовые учреждения, помогающие России обходить ограничения.

Три из "большой четверки" государственных банков Китая остановили платежи от попавших под санкции российских финансовых учреждений, сообщило 21 февраля российское издание "Известия".

Кремль признал проблемы с китайскими банковскими операциями, а спикер Дмитрий Песков заявил в начале этого месяца, что власти "работают" над их решением с Пекином.

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