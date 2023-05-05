Путина спрячут, а парада на Красной площади не будет: прогноз эксперта о праздновании "Дня Победы" в Москве

Беспилотники, якобы совершившие атаку на Кремль, могут быть основанием для отмены военного парада на Красной площади в Москве. Это также позволит президенту РФ Владимиру Путину не появляться на людях.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

“Я думаю, что Путина спрячут, потому что двойника распознать гораздо легче, особенно когда он будет сидеть в светлое время суток под солнцем, все можно будет разглядеть в деталях – и ушную раковину, и лицо. Высокое качество фотографий может позволить сделать анализ сходства лица", – заявил эксперт.

По его словам, появление дронов над Кремлем может иметь два объяснения. Первый — это оправдание того, что Путин не пойдет на парад, а может быть, и парада не будет.

Также, по мнению Олега Жданова, запуск беспилотников над Кремлем может быть попыткой "внутренней фронды" поставить Путина в тупик и подвести его к отречению от власти.

"Россия сейчас в таком положении, что нельзя просто отдать приказ и вывести войска из Украины. Сегодня надо назначать козла отпущения. Это должна быть политическая фигура высшего ранга. Потому что просто сказать, что Герасимов вместе с Шойгой начали СВО и уговорили Путина, в это никто не поверит. Поэтому я думаю, что здесь либо внутренняя борьба кланов России, либо это спланированная акция от команды Путина в плане оправдания того, что возможно парад будет отменен или Путин вообще на нем не появится”, — отметил эксперт.

Читайте также: