Президент России Владимир Путин погибнет от рук своих приспешников, которые затем обвинят его во всех проблемах России.

Такое мнение высказал «24 каналу» командир 429 отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«Путин погибнет от рук своих приспешников. А потом его обвинят во всех смертных грехах. Посмотрите на последние заявления Сергея Шойгу (секретарь Совбеза России — ред). Он четко сформулировал, кто виноват в трагедии, которая сейчас происходит и для российского народа», — подчеркнул Юрий Федоренко.

Напомним, в России все сильнее растет разочарование и усталость от продолжающейся уже пятый год войны против Украины. На фоне затянутых боевых действий, фактического тупика в переговорах и все более болезненных санкций президент Владимир Путин сталкивается со снижением поддержки и ростом недовольства в обществе, в частности из-за ухудшения экономической ситуации и ограничения доступа к Интернету.

По данным крупнейшего государственного социологического центра России — ВЦИОМ (ВЦИОМ), рейтинг одобрения Путина упал до 65,6%, что стало самым низким показателем от довоенного периода и означает снижение на 12,2 процентного пункта с начала года.

По информации Washington Post, в последние недели Кремль столкнулся с непривычно открытой критикой даже со стороны финансовой элиты. Экономика сократилась на 1,8% в первые два месяца года из-за усиления санкций и высоких процентных ставок, введенных для борьбы с инфляцией. Это, по данным Росстата, «давит» инвестиции и привело к рекордному уровню неуплаты коммерческих счетов — 109 млрд долларов в январе.

Отдельно издание отмечает, что количество компаний, имеющих налоговую задолженность перед государством, выросло до 439 900, по данным российской компании Aktion Accounting.

