Путина в Дагестане встретили, как "рокзвезду": махал пиджаком и слал воздушные поцелуи

Путин встречается с преданными поклонниками во время поездки в Дербент, что рассматривается как попытка повысить рейтинги после вооруженного восстания "вагнеровцев".

Президента РФ Владимира Путина встретили как рокзвезду в Дагестане, некоторые рассматривают как попытку 70-летнего лидера повысить свою популярность после подавления вооруженного восстания "вагнеровцев" во главе с Пригожиным.

Об этом пишет Al Jazeera.

Прессслужба Кремля заявила в четверг, 29 июня, что записи, которые не могут быть проверены, и, очевидно, показывают Путина, приветствующего преданных сторонников в Дербенте, свидетельствуют о его "поражающей" поддержке.

Москва настаивала на том, что длительное правление Путина не ослабело после того, как наемники Вагнера прошли сотни километров, почти дойдя до Москвы, и захватили военные объекты на юге России, видимо, получив определенную поддержку. После прекращения мятежа Кремль не называл имя руководителя Вагнера Евгения Пригожина.

Путина редко видят на встречах с русским населением, особенно после пандемии коронавируса, когда он соблюдал строгие правила изоляции, причем некоторые из этих ограничений все еще действуют.

Москва 28 июня вечером обнародовала кадры, на которых Путин подходит к группе "фанатов", преимущественно женщин, в Дербенте.

"В Дербенте состоялась потрясающая демонстрация поддержки и радости местного населения", — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков 29 июня.

По его словам, Путин "не мог удержаться" и не поздравить толпу.

В окружении мужчин в костюмах и операторе российский лидер протянул руку через барьер, чтобы пожать руки собравшимся.

Затем, сняв пиджак, он помахал на прощание и послал толпе воздушный поцелуй, прежде чем сесть в машину.

"Данные, которые мы имеем, свидетельствуют о преимущественной поддержке президента и специальной военной операции", — сказал Песков, используя официальный термин Москвы для обозначения конфликта в Украине.

Путин настаивал, что наемники не получили поддержки во время своего восстания. Сначала он осудил восставших бойцов Вагнера как предателей и пообещал суровое наказание, но после прекращения мятежа Путин разрешил бойцам вернуться домой, присоединиться к регулярной армии или отправиться в эмиграцию в Беларусь.

"Я не сомневался в реакции в Дагестане и по всей стране", — сказал Путин во время встречи с главой Кавказского региона Сергеем Меликовым, говорится во фрагменте встречи, который транслировало российское телевидение.

Путин ответил Меликову, который сказал, что в Дагестане "не было ни одного человека, который бы не поддерживал решения, принятые руководством РФ" по поводу прекращенного мятежа.

Однодневное восстание стало самым серьезным вызовом Путину с момента его прихода к власти в России 31 декабря 1999 года.

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