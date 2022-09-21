"Путина – в окопы!": в Москве собрался массовый митинг против мобилизации и войны (фото, видео)

Жители Москвы массово вышли на митинг против частичной мобилизации в РФ, которую объявил Путин.

После оглашения российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации по всей РФ вспыхнули протесты. В частности, в Москве на Старом Арбате собрались люди, не согласные с мобилизацией.

Протестующие попытались создать цепь, силовики вытаскивают их по одному и ведут в автозак.

"Путина в окопы!" – требуют протестующие.

Также жители столицы скандируют: "Жизнь нашим детям" и "Нет войне".

Одного из протестующих удалось отбить.

Напомним, 21 сентября, диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.