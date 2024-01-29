Путина зарегистрировали кандидатом на так называемые "президентские выборы" 2024

У него даже есть так называемые "конкуренты", поскольку диктатор стал четвертым кандидатом.

В России зарегистрировали действующего президента Владимира Путина кандидатом на так называемые "президентские выборы" 2024 года. Состоиться они должны в марте.

Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на постановление ЦИК.

Как отмечается, российский диктатор Путин зарегистрирован на будущие "выборы" как самовыдвиженца. Что интересно, у него даже есть так называемые "конкуренты", поскольку диктатор стал четвертым кандидатом.

Ранее ЦИК зарегистрировал на выборы главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вицеспикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова и депутата Госдумы Николая Харитонова от фракции КПРФ.

В список доверенных лиц диктатора вошли его "страстные сторонники", пропагандисты и путинисты певцы Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Ярослав Дронов (Шаман), актеры Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, Карен Шахназа.

Напомним, что в РФ возле московского аэропорта строят секретный объект для Путина.

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