Путина затролили: белорусский ученый зашифровал "пожелания" в научной статье для московского вуза

Автор хотел показать читателям в РФ и Беларуси, что существует "изысканный" способ выразить свою позицию.

Доцент Карлового университета в Чехии Илья Лемешкин, являющийся уроженцем Беларуси, оригинально затронул кремлевский режим.

Об этом сам ученый рассказал белорусскому изданию "Салідарнасць".

Ученый зашифровал в своей статье, опубликованной в научном журнале “Концепт: философия, религия, культура” Московского государственного института международных отношений пожелания смерти российскому диктатору Владимиру Путину.

Илья Лемешкин/gazetaby.com

Речь идет о работе "Сколько книг издал Ф. Скорина в Праге", посвященную деятелю эпохи Возрождения Франциску Скорине, родившемуся на территории современной Беларуси.

Отсылаясь к его творчеству, Лемешкин зашифровал в своей статье акростих, посвященный Путину и развязанной им войне против Украины.

В частности, первые буквы каждого абзаца этой научной работы образуют фразу “Сдохни, Путлер. Нет войне. И. Л”.

“Акросих не придумал Франциск Скорина. Им пользовались еще в средневековье, часто для того, чтобы скрыть авторство… Во времена Скорины уже изменилась ситуация, акростихом пользовались как маркером, с помощью которого доказывали свою образованность… Скорина же первым использовал акростих в печатной книге у восточных славян», — пояснил Лемешкин.

Журнал, в котором опубликована статья/gazetaby.com

При этом свою статью в журнал МГИМО он послал как раз в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а прежде чем рассказать об этой литературной затее, дождался, пока печатный тираж журнала разошлют в библиотеки, чтобы его сложнее было изъять.

“С сочинением акростиха сложностей не возникло. Гораздо сложнее было написать текст, который не вызывал бы подозрения и желания редактировать. Конечно, я боялся, что будут правки, тогда идея с акростихом могла бы рассыпаться. Претензий ко мне не возникло, хотя это очень простое акростихо, которое заметить легко”, — отметил ученый.

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