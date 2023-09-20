Путина затролили: белорусский ученый зашифровал "пожелания" в научной статье для московского вуза

Автор хотел показать читателям в РФ и Беларуси, что существует "изысканный" способ выразить свою позицию.
Доцент Карлового университета в Чехии Илья Лемешкин, являющийся уроженцем Беларуси, оригинально затронул кремлевский режим.
Об этом сам ученый рассказал белорусскому изданию "Салідарнасць".
Ученый зашифровал в своей статье, опубликованной в научном журнале “Концепт: философия, религия, культура” Московского государственного института международных отношений пожелания смерти российскому диктатору Владимиру Путину.
Речь идет о работе "Сколько книг издал Ф. Скорина в Праге", посвященную деятелю эпохи Возрождения Франциску Скорине, родившемуся на территории современной Беларуси.
Отсылаясь к его творчеству, Лемешкин зашифровал в своей статье акростих, посвященный Путину и развязанной им войне против Украины.
В частности, первые буквы каждого абзаца этой научной работы образуют фразу “Сдохни, Путлер. Нет войне. И. Л”.
“Акросих не придумал Франциск Скорина. Им пользовались еще в средневековье, часто для того, чтобы скрыть авторство… Во времена Скорины уже изменилась ситуация, акростихом пользовались как маркером, с помощью которого доказывали свою образованность… Скорина же первым использовал акростих в печатной книге у восточных славян», — пояснил Лемешкин.
При этом свою статью в журнал МГИМО он послал как раз в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а прежде чем рассказать об этой литературной затее, дождался, пока печатный тираж журнала разошлют в библиотеки, чтобы его сложнее было изъять.
“С сочинением акростиха сложностей не возникло. Гораздо сложнее было написать текст, который не вызывал бы подозрения и желания редактировать. Конечно, я боялся, что будут правки, тогда идея с акростихом могла бы рассыпаться. Претензий ко мне не возникло, хотя это очень простое акростихо, которое заметить легко”, — отметил ученый.
Читайте также: