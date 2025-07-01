Путина ждет трибунал: Европа работает над наказанием за агрессию против Украины

Европа готовит Специальный трибунал / © Associated Press

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На прошлой неделе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) произошло знаковое событие: Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к европейским законодателям о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщает The Washington Post.

В своем выступлении Президент Зеленский подчеркнул: никто не уйдет от ответственности за преступления агрессии. Он отметил, что для наказания всех российских военных преступников, в частности Владимира Путина, нужно тесное сотрудничество политиков и юристов. Это заявление парламентарии встретили длинными аплодисментами.

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Международное правосудие: восполнение пробела о преступлении агрессии

Полномасштабное вторжение России в Украину началось в феврале 2022 года. Это привело к величайшей войне в Европе после Второй мировой войны.

Международный уголовный суд может судить за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине. Он даже выдал ордер на арест Путина за похищение детей. Отдельные нарушения рассматривается Европейским судом по правам человека.

Однако ни один суд не может наказать за само преступление агрессии. Нюрнбергский трибунал когда-то назвал его «высшим международным преступлением». Он отличается от других тем, что объединяет в себе все зло войны.

Именно этот правовой пробел призван восполнить вновь Специальный трибунал. Предполагается, что он будет расположен в Гааге, а его членство будет открыто для стран, не входящих в Совет Европы. В состав трибунала войдут 15 судей, а также прокурор и заместители прокурора, избранные государствами-членами.

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Особенности Трибунала: «Преступление лидерства» и вопросы иммунитета

Этот суд будет судить только за преступление агрессии. Это когда одно государство решило напасть на другое, нарушив правила ООН. Такое преступление называют «преступлением лидерства», потому что его могут совершить только те, кто имеет высшую власть. В случае с диктатурой Россией это касается непосредственно Владимира Путина.

Вопрос о том, имеет ли у Путина иммунитет как действующий глава государства, может вызвать много споров среди стран, которые создают Трибунал. Некоторые могут считать это препятствием для предъявления обвинений против него.

Однако Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) уже признала Путина «нелегитимным» президентом после 7 мая 2024 года. Это произошло из-за того, что он нарушил как российские, так и международные законы о сроках правления. Европейский парламент пришел к такому же выводу. Узурпатор, то есть тот, кто незаконно захватил власть, не может иметь защиты, предоставляемую законным лидерам.

Историческая ответственность и будущее России

Независимо от решения вопроса иммунитета создание специального трибунала имеет монументальное значение для будущего — не только Украины и Европы, но и самой России. Главной причиной привала к нынешней войне провала демократического перехода России в 1990-х годах было отсутствие ответственности за преступления, совершенные советским режимом.

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Владимир Буковский, известный диссидент, в 1991-1992 годах предлагал провести публичный суд над бывшими лидерами Коммунистической партии и КГБ как Нюрнбергский трибунал. Судья Конституционного суда России Анатолий Кононов в 1992 году также говорил, что прошлый режим должен отвечать за преступления против людей и мира, включая геноцид.

Но эти призывы никто не услышал Российские демократические лидеры не хотели «рыться в прошлом».

Ожидается, что у России снова появится шанс на политические изменения. В этот раз его нельзя потерять. Чтобы Россия после Путина стала настоящей демократией и вернулась в мир, очень важно привлечь к ответственности за преступления его режима.

Например, когда в 2000 году рухнул режим Слободана Милошевича (Сербия), Запад настоял на его передаче Международному трибуналу в Гааге. Новое правительство Сербии сделало это в 2001 году. От создания трибунала в суд над Милошевичем исполнилось 8 лет.

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Напомним, конгресс США потребовал от РФ вернуть похищенных украинских детей. Двухпартийную резолюцию представили конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол.

Резолюция Конгресса США осуждает похищение и насильственное перемещение украинских детей со стороны РФ и призывает вернуть их к моменту заключения любого мирного соглашения.