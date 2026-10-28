Путина жестко высмеяли из-за фото с президентом Мозамбика: Сеть взорвалась мемами

Путин и президент Мозамбика / © соцмережі

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Правительство Мозамбика обнародовало фото со встречи в Москве, где хорошо видна большая разница в росте между Владимиром Путиным и президентом Даниэлем Чапо. Российские СМИ пытались изменить ракурс или обрезать кадры, но оригинальные снимки попали в Сеть и вызвали волну мемов.

Об этом сообщает издание Metro.

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Разница между лидерами стала заметна на саммите «Россия — Африка». Рост Путина составляет около 170 см, а президента Мозамбика Даниэля Чапо — не менее 195 см.

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Фотографы Кремля пытались скрыть: снимали Путина с нижнего ракурса и обрезали кадры. Однако правительство Мозамбика опубликовало оригинальные фото и видео, где Чапо заметно выше главы Кремля.

Опубликованные кадры быстро распространились в социальных сетях и стали поводом к созданию мемов. Пользователи массово публиковали фотолягушки, на одной из которых Чапо изобразили в образе волшебника Гендальфа, а главу Кремля — в виде персонажа-хоббита.

Путин и президент Мозамбика / © соцмережі

Путин и президент Мозамбика / © соцмережі

В других сообщениях Чапо обращались с шутливыми вопросами о том, почему тот «увеличил Путина на своем фото». Сам президент Мозамбика в своих социальных сетях ограничился лишь официальным комментарием по поводу цели визита в столицу РФ.

«Мы находимся в Москве по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина для участия в 3-м саммите Россия — Африка», — написал Чапо.

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Путин и президент Мозамбика / © соцмережі

Он также отметил, что визит подчеркивает важность сотрудничества и укрепления отношений между Мозамбиком, Россией и странами Африки.

Напомним, Россия расширяет кампанию по вербовке граждан африканских стран для службы в своей армии и все более активно сосредотачивается на беднейших государствах континента.

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