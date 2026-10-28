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Путина жестко высмеяли из-за фото с президентом Мозамбика: Сеть взорвалась мемами
Российский диктатор Владимир Путин и президент Мозамбика стали героями мемов из-за совместных фото.
Правительство Мозамбика обнародовало фото со встречи в Москве, где хорошо видна большая разница в росте между Владимиром Путиным и президентом Даниэлем Чапо. Российские СМИ пытались изменить ракурс или обрезать кадры, но оригинальные снимки попали в Сеть и вызвали волну мемов.
Об этом сообщает издание Metro.
Разница между лидерами стала заметна на саммите «Россия — Африка». Рост Путина составляет около 170 см, а президента Мозамбика Даниэля Чапо — не менее 195 см.
Фотографы Кремля пытались скрыть: снимали Путина с нижнего ракурса и обрезали кадры. Однако правительство Мозамбика опубликовало оригинальные фото и видео, где Чапо заметно выше главы Кремля.
Опубликованные кадры быстро распространились в социальных сетях и стали поводом к созданию мемов. Пользователи массово публиковали фотолягушки, на одной из которых Чапо изобразили в образе волшебника Гендальфа, а главу Кремля — в виде персонажа-хоббита.
В других сообщениях Чапо обращались с шутливыми вопросами о том, почему тот «увеличил Путина на своем фото». Сам президент Мозамбика в своих социальных сетях ограничился лишь официальным комментарием по поводу цели визита в столицу РФ.
«Мы находимся в Москве по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина для участия в 3-м саммите Россия — Африка», — написал Чапо.
Он также отметил, что визит подчеркивает важность сотрудничества и укрепления отношений между Мозамбиком, Россией и странами Африки.
Напомним, Россия расширяет кампанию по вербовке граждан африканских стран для службы в своей армии и все более активно сосредотачивается на беднейших государствах континента.