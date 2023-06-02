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Путиниста Михалкова госпитализировали в больницу: у него проблемы с сердцем

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
808
Время на прочтение
1 мин
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Путиниста Михалкова госпитализировали в больницу: у него проблемы с сердцем

Михалкова госпитализировали в больницу

Ранее пропагандист уже попадал в больницу. Его стал оценивать как критический.

Известного в РФ кинорежиссера Никиту Михалкова, поддерживающего режим Путина, госпитализировали в пятницу, 2 июня. Он попал в одну из московских больниц.

Об этом пишут средства массовой пропаганды РФ.

Согласно сообщениям российских СМИ, причиной госпитализации стали жалобы Михалкова на нарушение работы сердца и одышку.

Следует отметить, что у режиссера уже давно наблюдались проблемы с сердцем. В начале 2023 года он был госпитализирован по подозрению на коронавирус. Тогда к проблемам с легкими добавилось повышенное давление и боль в сердце. Состояние Михалкова оценили как критическое.

Напомним, что путинский пропагандист Никита Михалков попал в больницу из-за заболевания гриппом. Некоторые пропагандисты сообщают, что он находится в тяжелом состоянии.

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Дата публикации
Просмотры
808
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