Ранее пропагандист уже попадал в больницу. Его стал оценивать как критический.

Известного в РФ кинорежиссера Никиту Михалкова, поддерживающего режим Путина, госпитализировали в пятницу, 2 июня. Он попал в одну из московских больниц.

Об этом пишут средства массовой пропаганды РФ.

Согласно сообщениям российских СМИ, причиной госпитализации стали жалобы Михалкова на нарушение работы сердца и одышку.

Следует отметить, что у режиссера уже давно наблюдались проблемы с сердцем. В начале 2023 года он был госпитализирован по подозрению на коронавирус. Тогда к проблемам с легкими добавилось повышенное давление и боль в сердце. Состояние Михалкова оценили как критическое.

Напомним, что путинский пропагандист Никита Михалков попал в больницу из-за заболевания гриппом. Некоторые пропагандисты сообщают, что он находится в тяжелом состоянии.

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