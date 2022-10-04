Путинская "мобилизация" подорвет экономику России — Американский институт предпринимательства

Чем больше Кремль мобилизует, тем больше мужчин будут пытаться покинуть страну, считает Элизабет Броу.

Мобилизация Путина еще больше подорвет российскую экономику, поскольку у Москвы нет плана, кем заменить сбежавших из страны работников или мобилизованных.

Об этом сказала Элизабет Броу, постоянный сотрудник Американского института предпринимательства, сообщает Politico.

В РФ вполне возможно удастся мобилизовать 300 тысяч резервистов, которые Путину нужны для войны в Украине, но с момента объявления мобилизации около 360 тысяч человек уже отправились в Грузию и Казахстан во избежание этой судьбы, а большое количество мужчин уехало в другие страны.

По словам Броу, чем больше Кремль мобилизует, тем больше мужчин будут пытаться покинуть страну, и это будет иметь огромные последствия для рабочих мест в РФ, а значит, и для экономики. И у России нет ни одного плана решения этого вопроса.

Мужчины, которые сейчас отчаянно покидают Россию, трудоспособны и трудоспособного возраста. Но как мобилизация, так и бегство такого количества людей создадут еще одну проблему – отсутствие квалифицированных работников в каждом секторе.

Броу пишет, что у РФ нет системы обеспечения непрерывности жизни общества в военное время. И нет достаточного количества женщин, которые могли бы быстро занять места мужчин, покинувших страну.

В качестве примера она приводит Швецию и Финляндию, уже имеющих четкий план действий по функционированию общества на случай войны.

Напомним, в России недовольство мобилизацией набирает обороты. В Рязани на автовокзале мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

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