Путинская "Росгвадия" вооружена лучше захватчиков в Украине: для чего ее готовят

"Росгвадия", считающаяся внутренней армией, создана для протестов. Она вооружена лучше, чем воюющие в Украине оккупанты.

Об этом рассказал 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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По его словам, "Росгвадия" насчитывает 340 тысяч бойцов и имеет на вооружении авиацию, танки, бронетехнику и огнеметы.

"Они готовы подавить любой протест, который существует внутри России. Кроме ФСО, ФСБ, полиции и других сил в совокупности несколько миллионов человек", – сказал Яковенко.

Российский оппозиционный журналист считает, что они не испугаются, потому что им противостоят безоружные люди.

"Здесь им противостоят безоружные люди. И они уничтожат любое количество людей, которые выйдут с протестом. Именно поэтому протестов не будет", — сказал он.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Путин вооружает "Росгвардию" артиллерией.

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