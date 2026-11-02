"Путинская Россия нужна слабой": эксперт объяснил, почему Китай не готовит саммит по поводу войны в Украине

Путин и СИ / © Associated Press

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Китай пока не готовит отдельный саммит по завершению войны в Украине с участием Вашингтона и Москвы, а также не заинтересован в укреплении геополитических позиций России.

Об этом в эфире «24 Канала» сообщил президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко.

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По его словам, то, что Китай не готовит саммит, подтверждают и последние переговоры Си Цзиньпина с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Лидер КНР подчеркнул, что война — европейский конфликт, поэтому в переговорах обязательно должна участвовать Европа.

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«Цзиньпинь же не соединил, он абсолютно правду сказал, что ни одного саммита по завершению российско-украинской войны в Китае не будет, потому что его не планируется», — отметил Алексей Буряченко.

Аналитик добавил, что хотя Москва пытается поднимать вопрос о переговорной площадке на многосторонних мероприятиях, в частности на саммите АТЭС, Пекин не проявляет инициативы по созданию отдельной площадки на своей территории.

Кроме того, попытки российской пропаганды продвигать идею «новой Ялты» и распределения мировых сфер влияния не имеют основания, поскольку Китай не намерен делать главу Кремля равноправным партнером США.

«Си Цзиньпиню путинская Россия нужна слабая, подсанкционная, зависящие от воли Китая, а не такая, чтобы выводить ее на какой-то геополитический Олимп, формулируя там условную вторую Ялту», — подчеркнул эксперт, характеризуя расчеты КНР по отношению к России.

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По словам Буряченко, главным приоритетом для КНР остается прямой диалог с США по поводу Индо-Тихоокеанского региона, ситуации вокруг Тайваня, вопросов ядерного сдерживания и деструктивного сотрудничества России с КНДР.

В то же время украинская дипломатия должна и дальше отстаивать принцип «ни одного слова об Украине без Украины» и не допускать обсуждения войны вне европейского контекста.

Напомним, Китай не заинтересован в трехстороннем саммите с США и Россией по поводу войны в Украине. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что в подобных переговорах обязательно должны участвовать и европейские страны.

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