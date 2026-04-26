Путинская Россия закручивает гайки: кого зацепила новая волна репрессий

Через четыре года после начала полномасштабной войны против Украины в России растет недовольство, в частности из-за перебоев с цифровой связью в городах. В то же время, власть отвечает не ослаблением контроля, а новой волной обысков, арестов и возвращением символов советского репрессивного прошлого.

Об этом говорится в материале CNN.

Президент РФ Владимир Путин признал наличие перебоев, но объяснил их «оперативной работой по предотвращению террористических актов». Он также заявил, что заблаговременное информирование людей о таких ограничениях может повредить силовикам.

«Предварительное распространение общедоступной информации может нанести вред оперативной подготовке, потому что преступники, в конце концов, все слышат и видят», — сказал Путин.

На этом фоне российский репрессивный аппарат, похоже, только набирает обороты. В последние недели правоохранители провели новую волну политических задержаний и обысков.

Один из самых свежих примеров – обыски в офисах одного из крупнейших российских издательств «Эксмо». Сотрудники Следственного комитета РФ задержали работников в рамках расследования дела о так называемой «пропаганде ЛГБТК+».

Усиливается давление и на независимые медиа. В начале месяца полиция провела обыск в офисе Новой газеты, соучредитель которой получил Нобелевскую премию мира 2021 года. По сообщению РИА Новости со ссылкой на МВД, журналист Олег Ролдугин был задержан для допроса по делу о якобы незаконном обороте персональных данных. Он вину отрицает.

После вторжения России в Украину в 2022 году "Новая газета" была вынуждена закрыть печатную версию, но продолжает работать онлайн. Новые действия силовиков еще больше сужают простор для независимой журналистики в России.

В тот же день Верховный суд России признал «экстремистским» правозащитный «Мемориал». Глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что такое решение фактически криминализирует важную правозащитную деятельность в РФ.

Параллельно власти возвращают символы советского репрессивного прошлого. Академию ФСБ России переименовали в честь Феликса Дзержинского – основателя советской тайной полиции. Именно в этой академии Путин проходил подготовку в качестве агента КГБ.

Свержение памятника Дзержинскому у штаб-квартиры КГБ в 1991 году было одним из символов конца СССР. Теперь российские власти, напротив, демонстрируют готовность сохранять и восстанавливать образы тоталитарного прошлого.

Reuters также сообщало, что посольства Польши, Эстонии, Литвы и Латвии выразили протест МИД РФ из-за демонтажа мемориального комплекса в Томске, посвященного жертвам советской тайной полиции.

На фоне войны, цифровых ограничений и новых репрессий российские власти почти не демонстрируют признаков готовности ослабить контроль над обществом.

Ранее сообщалось, что военные поражения, рост числа жертв и усиление репрессий внутри России начали давать обратный эффект. Сразу несколько ведущих социологических центров зафиксировали рост общественного недовольства деятельностью Владимира Путина.

Напомним, Кремль демонстрирует возвращение к советским репрессивным практикам, пытаясь усилить контроль над обществом и предотвратить возможные протесты.