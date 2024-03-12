Путинские силы понесли первые потери: легион "Свобода России" показал видео уничтожения БТР

Демилитаризовали БТР в с. Теткино Курской области.
Бойцы добровольческого легиона "Свобода РФ" показали видео уничтожения первого БТР во время столкновения с путинскими силами после прорыва границы в Курской области.
Кадры работы по БТР были опубликованы на официальной странице в телеграм-канале.
На видео видно, что кремлевская армия действует так же, как и на территории Украины — они спрятали БТР между жилыми домами. Однако четкая работа бойцов легиона уничтожила технику.
"Никто никуда не поедет. Больше не на чем. Ничего, подождут освобождения. БТР уничтожен. Работаем дальше. Демилитаризовали БТР в с. Теткино", — подписали видео.
Напомним, ранее добровольческий "Сибирский Батальон" сообщил об упорных боях на территории РФ.
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