Путинские силы понесли первые потери: легион "Свобода России" показал видео уничтожения БТР

Демилитаризовали БТР в с. Теткино Курской области.

Бойцы добровольческого легиона "Свобода РФ" показали видео уничтожения первого БТР во время столкновения с путинскими силами после прорыва границы в Курской области.

Кадры работы по БТР были опубликованы на официальной странице в телеграм-канале.

На видео видно, что кремлевская армия действует так же, как и на территории Украины — они спрятали БТР между жилыми домами. Однако четкая работа бойцов легиона уничтожила технику.

"Никто никуда не поедет. Больше не на чем. Ничего, подождут освобождения. БТР уничтожен. Работаем дальше. Демилитаризовали БТР в с. Теткино", — подписали видео.

Напомним, ранее добровольческий "Сибирский Батальон" сообщил об упорных боях на территории РФ.

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