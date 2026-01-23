Путинский блеф: на какие уязвимости России должен обратить внимание Запад— опрос экспертов

Реклама

Четыре года украинского сопротивления стали приговором для многих сторонников Realpolitik, системно переоценивавших мощь российского «колосса». Несмотря на это, среди части зарубежных партнеров до сих пор доминирует мнение, что именно Украина должна идти на односторонние уступки, поскольку Россия якобы сохраняет решающее преимущество и вот-вот осуществит новое, на этот раз успешное наступление. Российские ультиматумы и завышенные претензии на переговорах воспринимаются и рассматриваются серьезно.

Действующее руководство США продемонстрировало особую склонность воспринимать российский нарратив как наиболее вероятный сценарий и подвергаться российскому блефу. Хотя и от некоторых европейских политиков можно услышать комментарии, в которых именно Украину призывают к болезненным уступкам. И раздаются такие заявления не только от традиционных рупоров Кремля.

Именно поэтому Центр «Новая Европа» решил обратиться к ведущим экспертам в сфере безопасности из Европы и США, чтобы переосмыслить устоявшиеся подходы к оценке потенциала России. В рамках нового экспертного опроса мы задали следующие вопросы:

почему западные правительства часто переоценивают военную и экономическую устойчивость России; какие политические подходы могли бы помочь скорректировать эти оценки; какие слабые места и уязвимости РФ наиболее критичны.

Ключевые выводы:

Переоценка силы России напрямую вредит западной политике. Вера в российский блеф приводит к самосдерживанию Запада, затягиванию решений и давлению на Украину вместо последовательного использования уязвимостей агрессора.

Ошибочные оценки в отношении России являются следствием аналитических и политических предубеждений . Западные оценки часто опираются на неточные или сфальсифицированные статистические данные, а также устаревшие представления времен Холодной войны.

Закрытость российской системы усложняет полноценный анализ . Ограниченный доступ к правдивой информации о России затрудняет анализ даже для профессиональных разведывательных и аналитических структур. В таких условиях оценки часто формируются не на основе реальности, а из-за выбора удобных или политически приемлемых интерпретаций.

Миф о русской силе питается историческими аналогиями . Размер территории, население и память о победе СССР во Второй мировой войне формируют ложное представление о неизбежности военного успеха России. В то же время, эти аналогии не учитывают современных реалий: деградации институтов, зависимости от внешних ресурсов и отсутствия союзников, способных компенсировать эти потери.

Экономическая модель России структурно уязвима . Российская экономика остается зависимой от доходов от экспорта нефти и газа, а война ускоряет структурную стагнацию. Санкции, перенапряжение бюджета и растущая зависимость от Китая постепенно подрывают экономическую основу режима.

Военный потенциал России снижается . Ставка на количество вместо качества, высокие потери личного состава и зависимость от внешних поставщиков оружия и ограничивают способность России к длительной войне.

Политическая система РФ является хрупкой . Авторитарная модель управления сосредоточена вокруг узкого круга и не способна эффективно реагировать на кризисные вызовы. События типа марша «Вагнера» продемонстрировали, насколько быстро система может быть парализована при отсутствии четких приказов и лояльности силовых структур.

Российская апатия и цинизм являются одновременно стабилизатором и уязвимостью режима . Готовность российского общества терпеть ухудшение условий жизни снижает риск немедленных протестов, но лишает режим активной поддержки. В случае неизбежного поражения эта пассивность может быстро перерасти в отказ от лояльности режима.

Изменение подходов — путь к эффективному использованию уязвимостей. Чтобы успешно использовать российские уязвимости, Запад должен пересмотреть методы борьбы с Россией: усиленное соблюдение санкций, борьба с теневым флотом и оказание постоянной помощи Украине станут четким сигналом для РФ, что претерпеть западную поддержку не получится.

Джеймс Джей Карафано, старший советник президента и стипендиат Фонда Э.В. Ричардсона, The Heritage Foundation (США)

Большинство людей не понимают природу стратегической разведки. Они считают, что задача разведывательного сообщества служб — давать четкие, краткие и безоговорочные ответы на сложные вопросы. В большинстве случаев даже очень качественная стратегическая разведка — неоднозначная, противоречивая и неокончательная. Особенно это касается ситуаций, когда объектом анализа являются закрытые общества типа России, где даже многие представители элит не знают, что происходит, информация скрывается, а ложь привычнее правды.

Поэтому частичный ответ на вопрос о том, почему оценки оказываются ошибочными, состоит в том, что оказаться прав чрезвычайно сложно. В условиях неопределенности информации многие позволяют себе «выборочный подбор» фактов, чтобы получить желаемый ответ. Это проблема суждений и политики, а не разведки. Можно критиковать западных лидеров и аналитиков, но россияне справились не лучше. Напротив, гораздо хуже. Ни один лидер не допустил больших стратегических просчетов, чем Путин. По сравнению с российским руководством большинство западных аналитиков и комментаторов — даже серьезно ошибшиеся — выглядят как Нострадамус по сравнению с Путиным.

И все же невозможно скрыть результаты на поле боя и экономическое положение вещей. Реальность такая, что Россия не выиграет и не может выиграть эту войну. Чем дольше Москва ее ведет, тем слабее ее экономика и геополитическое влияние. Для определения этих фактов нам не нужны данные шпионов.

Лео Литра, старший аналитик, Центр «Новая Европа», приглашенный аналитик, ECFR (Украина)

Западные правительства часто переоценивают российскую устойчивость, поскольку принимают «блеф» Москвы о ее неуязвимости и обманчивый нарратив о том, что «время работает на Россию». Такой подход свидетельствует о нехватке стратегической выдержки, он игнорирует тот факт, что война Путина длится дольше, чем так называемая Великая Отечественная война (1941–1945), но принесла несравнимо меньшие территориальные достижения. Эта реальность четко демонстрирует, что выносливость России скорее миф, чем факт.

Для коррекции этих оценок Запад должен перейти от постепенного санкционного давления к подходам, основанным на жестком исполнении санкций. Это предполагает решительную борьбу с уклонением от санкций, особенно в отношении высокотехнологичных компонентов двойного назначения и российского теневого флота. Мероприятие также должно обеспечить постоянную и предполагаемую помощь, как, например, пакет помощи от ЕС на 90 млрд евро и интегрировать Украину в долгосрочное европейское оборонно-промышленное производство. Такой подход направил Кремлю четкий сигнал, что стратегия переждать Запад обречена на провал, хотя реализация этой стратегии осложняется ростом напряженности между США и Европой.

Нестабильная экономика остается более критической уязвимостью РФ. Если падение глобальных цен на нефть продолжится, это может привести к недополучению 60% доходов от нефти, что составляет примерно половину российского оборонного бюджета. Этот потенциальный шок накладывается на перегретую экономику и стремительное истощение Фонда национального благосостояния, который, по прогнозам, может быть полностью исчерпан до конца 2026 года. В военной сфере Россия быстро истощает свои значительные советские запасы, замедляет операционный темп и несет потери личного состава, невиданные в современной истории. Более того, внутренняя стабильность страны трещит: региональные бюджеты разрушаются под бременем военных расходов, а украинские удары по российской территории подрывают обещание Кремля — гарантию безопасности внутри страны.

Партнеры Украины действительно заинтересованы в способности Киева отразить российское вторжение. В то же время существует риск, что Запад до сих пор уязвим к российским нарративам и переоценивает выносливость Москвы из-за страха перед неопределенностью, связанной с возможным внутренним коллапсом России. Это создает дилемму, на которую западные политики до сих пор не нашли ответа.

Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше и почетный сотрудник семьи Вайзер в Atlantic Council (США)

Западные аналитики, чиновники часто переоценивали российскую (и советскую) военную и экономическую силу. Причин несколько, но важно выделить две ключевые.

Первое — чрезмерная концентрация на статистических показателях (военных и экономических), без учета частых фальсификаций и откровенной лжи в статистических данных, продуцируемых советской или путинской системами. В 1970-х ряд влиятельных аналитиков правительства США считали, что советская экономика является конкурентной и может даже превзойти американскую.

Другую причину я называю «оплошностью реалиста», что означает почти подсознательное предубеждение рассматривать Россию (или СССР) как большую силу, имеющую огромные возможности пожертвования ради национальной цели (своеобразная интернализация и распространение кремлевских нарративов о советской победе над нацистской Германией). В то же время, это сопровождается обесценением значения и силы стран, находящихся вблизи России. Такая предвзятость, похоже, связана с определенной версией внешнеполитического «реализма», согласно которой такие государства, как Украина, якобы, естественно относятся к сфере доминирования России и не могут рассчитывать на успешное сопротивление такой судьбе. До 1989 года этот подход применялся к Польше и другим государствам-сателлитам; сторонники этой точки зрения считали советское господство незыблемым, а демократические движения сопротивления, как, например, польская «Солидарность», бесполезны и дестабилизирующие. В 2022 году адепты «искусственного реализма», как я это называю, предполагали, что Россия быстро захватит Украину.

Подобные взгляды исчезают, учитывая события в мире, такие как успешное сопротивление Украины российской агрессии, хотя и с задержкой во времени. Слабости России — это, прежде всего, экономическая уязвимость (как добывающая экономика Россия зависит от нефтегазовых доходов) и политическая закостенелость. Кремлю тяжело адаптироваться. Он угрожает за границей и совершает насилие над ближайшими соседями, а при необходимости — и над собственным народом. Стратегическое перенапряжение и экономическая стагнация обрекли Советский Союз на смерть и могут сделать то же с путинской Россией.

Лучиан Ким, старший исследователь по вопросам Украины, International Crisis Group (США)

Не думаю, что западные правительства постоянно переоценивают потенциал России. Да, военную силу РФ значительно переоценили в начале вторжения в 2022 году, но многие на Западе также ожидали коллапса российской экономики после нескольких месяцев с момента введения санкций. Главная проблема — западные представители используют свой опыт как основу для предположений о том, как российская экономика или общество «должны» себя вести, — и именно поэтому они часто ошибаются.

Российские уязвимости очевидны: хрупкая политическая система со стареющим лидером во главе; правительство направляет огромные ресурсы на войну, пренебрегая экономическим развитием; высокая зависимость экономики от цен на природные ресурсы; а санкции привели к чрезмерной зависимости России от Китая как торговому партнеру. Кремль в значительной степени добился успеха в создании образа России как колосса. Вопрос состоит в том, как долго этот гигант сможет держаться на своих глиняных ногах.

Дэниел Кочис, старший исследователь Центра исследования Европы и Евразии, Hudson Institute (США)

Сами масштабы России как по численности населения, так и по территории служат своеобразным анестетиком, заставляя политиков верить, что размер страны неизбежно приведет ее к изнурительной победе. В марте президент Трамп заявил: «Нам следует иметь дело с Россией. У них самая большая территория больше, чем у Китая… Можно пролететь одиннадцать часовых поясов из одного конца в другой». Историческая память только усиливает это представление. Несмотря на огромные потери, Советский Союз все же смог уничтожить нацистскую военную машину на Восточном фронте и дойти до Берлина. Разве масса России, в конце концов, не позволит ей проложить путь в Киев, построенный на трупах?

Россия действительно понесла огромные потери во Второй мировой войне, однако советская статистика потерь включает погибших из народов, поглощенных СССР, в частности таких, как Украина, потерявшая больший процент своего населения в войне, чем собственно Россия. В Москве также редко упоминают, что советская армия в значительной степени воевала и наступала благодаря американским самолетам (14 000 шт.), танкам (13 000 шт.) и грузовикам (400 000 шт.).

Кремль продолжает полагаться на мужчин из обедневших регионов, где этнические россияне немногочисленны, а также северокорейские силы и наемников из Африки или Кубы. Россия также критично зависит от внешних поставщиков, чтобы продолжать свою агрессию против Украины. Путин не может продолжать войну без материальной поддержки из Китая, Ирана и Северной Кореи.

Размер необязательно равен силе. Россия предстает перед серьезными уязвимостями, которые западные правительства могут и должны использовать — от ключевых транзитных точек и военных подразделений до последствий падения цен на нефть и неспособности спасать шатких союзников. Развенчание мифа о неизбежном покорении Украины может придать Западу большую уверенность в действиях.

Фредрик Весслау, почетный сотрудник Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (Швеция)

В западных столицах существует глубокое предубеждение силы России, которое происходит со времен Холодной войны, когда Советский Союз считался супердержавой, не уступавшей Соединенным Штатам. Эта устаревшая мысль по-прежнему существует во многих столицах.

Российский способ ведения войны — ставка на количество, а не на качество — также создает впечатление значительной численности российских войск, особенно по сравнению с европейскими государствами, даже несмотря на то, что европейские войска имеют высшее качество подготовки.

Но настоящая проблема состоит в том, что россияне готовы терпеть дольше европейцев. Апатия и цинизм русского общества значат, что экономические последствия санкций и войны приводят к тихому принятию, а не протестам. Это вызов для западных стран, ведь общества не готовы к таким же жертвам.

Западу нужно лучшее понимание российских возможностей, намерений и состояния их общества. Существует очень ограниченное понимание российского империализма как движителя внешней политики и того, что это значит для Европы.

Российский цинизм является подлинной уязвимостью режима. Силовики и структуры безопасности быстро отказались бы от Путина, если бы почувствовали, что его игра завершена — похоже, как они исчезли со стороны Януковича, когда пришли к выводу, что он проиграл. Это произошло очень быстро. То же может произойти и в РФ.

Я подозреваю, что поход Вагнера на Москву в июне 2023 года был гораздо ближе к свержению Путина, чем мы тогда осознавали. Отсутствие сопротивления со стороны российских войск на пути движения, поскольку они не получили приказа остановить «Вагнер», показывает, насколько легко система может быть парализована.

