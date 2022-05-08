Путинский режим будет привлечен к ответственности: Британия осудила авиаудар РФ по школе в Белогоровке

Путинский режим будет привлечен к ответственности: Британия осудила авиаудар РФ по школе в Белогоровке

Умышленные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру равносильны военным преступлениям.

Министерство иностранных дел Британии осудило авиаудар России по школе в Белогоровке. МИД назвал действия оккупационных войск РФ умышленным нападением на гражданское население.

Об этом сообщила глава МИД Британии Лиз Трасс в Twitter.

"В ужасе от последней российской атаки на школу в Луганске, в результате которой погибли невинные люди, скрывавшиеся от российских обстрелов. Умышленные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру равносильны военным преступлениям. Мы добьемся того, чтобы путинский режим был привлечен к ответственности .",- написала она.

Описываемый Россией последний запрет на школу в Луганске, в результате смерти иностранных людей, бегущих от российского бомбардирования. Deliberate targeting of civilians & civilian infrastructure amounts to war crimes. We will ensure Putin's regime is held accountable. Опубликовано в Liz Truss (@trussliz) в мае 8, 2022

Напомним, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли уже 225 детей. Более 413 ранены. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Российские кафиры 7 мая обстреляли населенные пункты Луганской области из-за произошедшего несколько пожаров в жилых домах, а также разрушение общеобразовательной школы в пгт Белогоровка.

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