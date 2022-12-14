"Путинский режим сделал подонками": Арестович оценил вероятность военного переворота в России

Российские офицеры нижнего звена и солдаты, которым дорога их честь, имеют шанс вернуть себе доброе имя — для этого им следует покончить с чекистской хунтой.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что выросшие из лейтенантов за 22 года путинского правления армейские генералы в России не способны на мятеж. Но офицеры нижнего звена и солдаты, которым дорога их честь, имеют шанс покончить с "чекистской хунтой".

Об этом он говорил в среду, 14 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ.

“Я думаю, боязнь дворцовых переворотов, гвардейских переворотов – это основной страх русских правителей с конца XVIII века. И там существуют и создаются с каждым новым правителем новые механизмы, защищающие его от военных переворотов", — оценил Арестович возможность армейского мятежа.

В то же время он отметил, что у некоторых российских военных еще есть шанс исправить ситуацию и не укрывать себя навсегда позором.

“Я к ним обращался и говорил, что путинский режим сделал вас подонками и осквернил имя русского офицера и солдата. И у вас есть все шансы, каждый на своем отдельном месте или все вместе. Кончится это в тот день, когда вы захотите. Я, пользуясь случаем, еще раз говорю им это: "Ребята, вас втаптывают в грязь и у вас есть шанс вернуть хорошее имя, свергнув чекистскую хунту. Подумайте на эту тему”, — заявил Алексей Арестович.

Напомним, в России представители так называемой "элиты" начинают говорить о возможном смене руководства. Столь решительных разговоров в РФ не было уже более 20 лет, которые правит в России диктатор Владимир Путин.

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