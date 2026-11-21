Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин мог отказаться от поездки на саммит «Группы двадцати» в Майами из-за параноидального страха за собственную безопасность и ожидания некомфортной атмосферы среди мировых лидеров. Помимо риска возможного покушения, его могла пугать перспектива столкнуться с демонстративным пренебрежением и дипломатической изоляцией.

Такое мнение высказал политолог и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в интервью «24 каналу».

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По словам Богданова, саммит «Группы двадцати» в Майами будет существенно отличаться от тех встреч, на которых российский президент чувствует себя относительно комфортно. Если среди лидеров Юго-Восточной и Восточной Азии отношение к Путину было преимущественно сдержанным, то присутствие европейских политиков, представителей Канады и Австралии создает для него совершенно иную атмосферу.

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Политолог предполагает, что российский диктатор мог бы столкнуться с демонстративным игнорированием, отказами пожать руку и другими проявлениями дипломатического пренебрежения. Для Путина, который, по оценке эксперта, уязвим к подобным ситуациям и имеет многочисленные комплексы, это стало бы серьёзным психологическим испытанием.

«Он же очень закомплексованный, ранимый человек», — отметил Богданов.

Эксперт напомнил о случае 2014 года, когда тогдашний премьер-министр Австралии отказался пожать руку Путину после оккупации Крыма. По словам политолога, этот эпизод стал для российского президента психологически травматичным, а на саммите G20 подобных ситуаций могло бы быть значительно больше.

Диктатор опасается возможного покушения

Еще одним фактором отказа от поездки Богданов назвал параноидальные опасения Путина относительно собственной безопасности. По мнению эксперта, российский диктатор может воспринимать пребывание за границей в недружественном окружении как серьезную угрозу, поскольку не сможет контролировать все обстоятельства вокруг себя.

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В частности, Путин может опасаться провокаций, покушения или отравления, даже если реальных оснований для таких сценариев нет.

«Когда у тебя нечистая совесть, ты становишься параноиком. Путину, думаю, просто очень страшно», — подытожил Богданов.

На саммите Путин не получил бы поддержки

Политолог также обратил внимание на состав участников «Группы двадцати». По его мнению, кроме президента США Дональда Трампа, российскому лидеру вряд ли стоит рассчитывать на благосклонное отношение со стороны других присутствующих политиков.

К странам, которые могут демонстрировать более нейтральную или благосклонную к Москве позицию, Богданов отнес Индонезию, Индию, Китай и Бразилию, а также частично Турцию. В то же время большинство других участников саммита, в частности представители «Большой семерки», Австралии, Швейцарии, Нидерландов и Испании, не настроены пророссийски.

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По оценке эксперта, перспектива оказаться в числе лидеров, не скрывающих своего негативного отношения к Кремлю, могла стать для Путина дополнительным аргументом в пользу того, чтобы не покидать Россию. Таким образом, его отказ от участия в саммите может объясняться не только дипломатическими соображениями, но и личным страхом перед неконтролируемой и психологически некомфортной ситуацией.

Напомним, в Кремле не подтверждают поездку главы РФ Владимира Путина на саммит G20, который должен состояться в американском Майами.

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