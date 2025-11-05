Путину доложили об американских ракетах, которые долетят до Москвы за 6-7 минут

Ядерные ракеты. Иллюстративное изображение / © Getty Images

Президенту РФ Владимиру Путину на оперативном совещании Совета безопасности доложили о планах США разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные комплексы Dark Eagle. Из Германии американские ракеты будут долетать до центральных регионов России, в частности до ее столицы Москвы, за 6-7 минут.

Об этом заявил в своем докладе министр обороны государства-агрессора Андрей Белоусов, которого цитируют российские пропагандисты агентства «РИА Новости».

По его словам, американские ракетные комплексы Dark Eagle имеют радиус действия до 5,5 тыс. км.

Белоусов также проинформировал Путина о том, что США работают над созданием новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel с дальностью полета 13 тыс. км, стратегической атомной подводной лодки типа Columbia и тяжелого бомбардировщика B-21 Raider.

Доклад главы российского военного ведомства прозвучал после того, как Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и сообщил о начале работ по ее развертыванию.

Вскоре он также заявил об испытании ядерной торпеды «Посейдон», которая, по его словам, не имеет аналогов по скорости и глубине хода.

Испытания двух мощных носителей ядерного оружия — крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон» — аналитики считают четким сигналом Москвы Вашингтону. Демонстрацией своего ядерного арсенала Кремль пытается заставить Соединенные Штаты сесть за стол переговоров и принять более широкие условия России, которые выходят за рамки войны в Украине.

Американский президент Дональд Трамп назвал заявления Путина «неуместными» и напомнил о наличии у США атомной подводной лодки рядом с российскими берегами, подчеркнув при этом, что Москве следует сосредоточиться на завершении войны в Украине.

30 октября он отдал распоряжение начать первые после 33-летнего перерыва испытания ядерного оружия. Позже Трамп подтвердил планы возобновления испытаний.

Напомним, 5 ноября космические силы США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.