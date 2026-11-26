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Путину готовят новый удар: еще одна страна решила избавиться от российских военных
Россия может окончательно потерять контроль над охраной границ Армении, где ее пограничники находятся более 30 лет. Ереван готовится полностью отказаться от их услуг и не собирается отступать от европейского курса.
Армения планирует вывести российских пограничников со своей территории и самостоятельно контролировать государственные границы. Это станет очередным шагом к сокращению российского военного присутствия в стране.
Об этом 26 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает DW.
«Мы благодарны российским пограничникам за то, что они все эти годы стояли на наших границах. Но думаю, в ближайшие годы мы должны будем в полной мере взять на себя ответственность за охрану государственных границ», — подчеркнул он.
Пашинян подчеркнул, что Армения является суверенным государством, имеющим право самостоятельно определять свою внешнюю и политику безопасности, независимо от позиции Москвы.
Армения не откажется от курса на ЕС
В то же время премьер заявил, что отмена закона о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз невозможна. По его словам, этот курс фактически поддержали граждане страны, когда избирали парламент.
Заявление прозвучало примерно за неделю до запланированного визита Пашиняна в Москву.
Несмотря на постепенное дистанцирование от России, армянский премьер заверил, что Ереван не стремится к конфронтации с Кремлем.
«У нас не было, нет и не будет желания, намерения или цели навредить России. Того же мы ожидаем от России», — заявил он.
По словам Пашиняна, главной задачей диалога с Москвой остается поиск взаимоприемлемых решений.
Как Россия постепенно теряет военное присутствие в Армении
Российские пограничники находятся в Армении с 1992 года на основании межгосударственного соглашения. В течение десятилетий они охраняли границы страны с Турцией и Ираном.
Однако с 2024 года Ереван постепенно принимает эти функции на себя. В частности, российские пограничники уже были выведены из армяно-азербайджанской границы и международного аэропорта «Звартноц» в Ереване.
Кроме того, Пашинян и российский диктатор Владимир Путин ранее договорились о выводе российских военных из ряда районов Армении.
В апреле 2026 года Еврокомиссия сообщала, что армянские пограничники уже самостоятельно контролируют все действующие пункты пропуска на государственных границах. В то же время участки границ с Турцией и Ираном вне пунктов пропуска пока патрулируют совместно с россиянами.
Теперь Ереван намерена завершить этот процесс, окончательно перебрав охрану своих границ под собственный контроль.
Россия наращивает военные силы у границ НАТО
В то же время Россия ускоренными темпами развивает военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией. Как сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на спутниковые снимки, масштабные работы продолжаются в военном городке Каменка, расположенном примерно в 60 км от территории страны НАТО.
Москва планирует развернуть там 69-ю мотострелковую дивизию численностью до 11 тысяч военных. Ранее на этой базе находилась бригада из примерно 4400 человек. Часть военнослужащих нового соединения также сражается против Украины, в частности на Харьковском направлении.
По данным финских журналистов, россияне строят новые казармы и ангары для техники, модернизируют полигоны и обустраивают инфраструктуру для размещения тысяч военных. Строительство также зафиксировали в соседних гарнизонах и вблизи Петрозаводска.