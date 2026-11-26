Никол Пашинян / © Associated Press

Реклама

Армения планирует вывести российских пограничников со своей территории и самостоятельно контролировать государственные границы. Это станет очередным шагом к сокращению российского военного присутствия в стране.

Об этом 26 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает DW.

Реклама

«Мы благодарны российским пограничникам за то, что они все эти годы стояли на наших границах. Но думаю, в ближайшие годы мы должны будем в полной мере взять на себя ответственность за охрану государственных границ», — подчеркнул он.

Реклама

Пашинян подчеркнул, что Армения является суверенным государством, имеющим право самостоятельно определять свою внешнюю и политику безопасности, независимо от позиции Москвы.

Армения не откажется от курса на ЕС

В то же время премьер заявил, что отмена закона о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз невозможна. По его словам, этот курс фактически поддержали граждане страны, когда избирали парламент.

Заявление прозвучало примерно за неделю до запланированного визита Пашиняна в Москву.

Несмотря на постепенное дистанцирование от России, армянский премьер заверил, что Ереван не стремится к конфронтации с Кремлем.

Реклама

«У нас не было, нет и не будет желания, намерения или цели навредить России. Того же мы ожидаем от России», — заявил он.

По словам Пашиняна, главной задачей диалога с Москвой остается поиск взаимоприемлемых решений.

Как Россия постепенно теряет военное присутствие в Армении

Российские пограничники находятся в Армении с 1992 года на основании межгосударственного соглашения. В течение десятилетий они охраняли границы страны с Турцией и Ираном.

Однако с 2024 года Ереван постепенно принимает эти функции на себя. В частности, российские пограничники уже были выведены из армяно-азербайджанской границы и международного аэропорта «Звартноц» в Ереване.

Реклама

Кроме того, Пашинян и российский диктатор Владимир Путин ранее договорились о выводе российских военных из ряда районов Армении.

В апреле 2026 года Еврокомиссия сообщала, что армянские пограничники уже самостоятельно контролируют все действующие пункты пропуска на государственных границах. В то же время участки границ с Турцией и Ираном вне пунктов пропуска пока патрулируют совместно с россиянами.

Теперь Ереван намерена завершить этот процесс, окончательно перебрав охрану своих границ под собственный контроль.

Россия наращивает военные силы у границ НАТО

В то же время Россия ускоренными темпами развивает военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией. Как сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на спутниковые снимки, масштабные работы продолжаются в военном городке Каменка, расположенном примерно в 60 км от территории страны НАТО.

Москва планирует развернуть там 69-ю мотострелковую дивизию численностью до 11 тысяч военных. Ранее на этой базе находилась бригада из примерно 4400 человек. Часть военнослужащих нового соединения также сражается против Украины, в частности на Харьковском направлении.

По данным финских журналистов, россияне строят новые казармы и ангары для техники, модернизируют полигоны и обустраивают инфраструктуру для размещения тысяч военных. Строительство также зафиксировали в соседних гарнизонах и вблизи Петрозаводска.

Новости партнеров

Новости партнеров