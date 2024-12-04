Путину грозит потеря баз ВМС на трех континентах: заявление генерал-лейтенанта США

В частности, возникла угроза российским базам в Сирии и Тунисе.

Военно-морские силы президента России Владимира Путина ослаблены. На это указывает ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Черном море.

Об этом экс-командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг заявил в эфире CNN.

Гертлинг считает, что потеря влияния в Алеппо и возможное изменение режима президента-диктатора Башара Асада угрожают российским базам в Сирии и Тунисе. Кроме того, РФ уже ослабила позиции в Черном море. Под угрозой также военно-морские ресурсы в Калининграде.

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"Путина загнали в угол. Эти базы критически важны для России, но усиление повстанческой активности в Сирии только увеличивает его тревогу", – сказал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе.

Он также обратил внимание, что российские силы сталкиваются с определенными угрозами на нескольких фронтах, а союзники Путина оказывают ему все меньше поддержки.

"У них самих проблемы, поэтому мы видим, какими бы спокойными ни были Путин и его спикер, у них нет причин для того, чтобы чувствовать себя хорошо по поводу того, что происходит", – считает Гертлинг.

Напомним, OSINT-аналитики сообщили, что россияне выводят свой флот из Сирии из-за опасности для базы ВМФ в Тартусе, учитывая успехи сирийских повстанцев.

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