Путину грозят ударами по ядерному тылу: Британия должна быть готова атаковать Кольский полуостров

Риши Сунак / © Associated Press

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Великобритания должна иметь возможность наносить удары по российской военной инфраструктуре в Арктике, если начнется война.

Об этом политик написал в статье для британского издания The Sunday Times.

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По словам Сунака, из-за глобального потепления Арктика становится все более важной с точки зрения геополитики и военной безопасности. Таяние льда открывает новые морские маршруты, а доступ к природным ресурсам усиливает конкуренцию между государствами.

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Бывший глава британского правительства обратил внимание на значительную концентрацию российского ядерного потенциала на Крайнем Севере. Он также отметил, что роль Северного флота РФ возросла после того, как Балтийский и Черноморский флоты России фактически оказались в ловушке.

Сунак убежден, что Британия должна продемонстрировать способность противодействовать этой угрозе и при необходимости наносить российским силам ощутимые потери.

«Мы должны показать, что способны справиться с этой угрозой и, в случае необходимости, нанести ему реальный ущерб», — заявил он.

Среди шагов по усилению оборонных возможностей страны политик упомянул выделение 90 млн фунтов стерлингов на создание новой системы подводного наблюдения. Также он обратил внимание на решение Норвегии приобрести британские фрегаты Type 26. Ожидается, что это будет способствовать более тесному взаимодействию военно-морских сил двух государств.

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Отдельно Сунак подчеркнул, что в случае войны Великобритания должна быть готова атаковать российские военные базы, расположенные на Кольском полуострове.

По его мнению, угроза ударов по военной инфраструктуре РФ в Арктике может удерживать Москву от последующей эскалации.

«Россия воздержится от эскалации, если будет знать, что Великобритания и ее союзники угрожают ее военной инфраструктуре в Арктике», — считает бывший премьер.

Ранее сообщалось, что американским военным и персоналу на базе Королевских ВВС Лейкенхит, расположенной в Великобритании, приказали срочно пройти в укрытие из-за угрозы с воздуха.

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Мы ранее информировали, что в Европе возникли разногласия из-за возможных ударов дальнобойными ракетами по территории России.

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