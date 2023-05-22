Путину и его "шайке" приготовиться: добровольцы легиона "Свобода России" возвращаются домой (видео)

Они призвали жителей приграничных регионов РФ не сопротивляться и не бояться их.

Добровольцы легиона "Свобода России" записали видеообращение к своим гражданам, чтобы те просыпались от диктатуры Кремля и боролись за свободную от Путина Россию.

Свое видеообращение Легион опубликовал на своем телеграмм-канале.

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"Жители России! Мы такие же россияне, как и вы. Нас отличает лишь то, что мы не хотели больше оправдывать действия преступников у власти и взяли оружие, чтобы отстоять нашу и вашу свободу. Но сегодня всем пора взять ответственность за свое будущее. Диктатуре Кремля пора положить конец: Легион возвращается домой", — говорится в обращении.

Они призвали жителей приграничных регионов не сопротивляться и не бояться их.

"Оставайтесь дома, не сопротивляйтесь и не бойтесь: мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях. Свобода уже близко!", — подчеркнули бойцы Легиона.

"Диктатуре Кремля пора положить конец": добровольцы легиона "Свобода России" возвращаются домой

Добавим, что, по открытой информации, легион "Свобода России" — военное подразделение ВСУ, сформированное из российских военнопленных и добровольцев, перешедших на сторону Украины из-за вторжения России в Украину. Вторым таким подразделением является Российский добровольческий корпус, созданный в августе 2022 года.

Как сообщалось ранее, по данным ГУР, в России возможен вооруженный протест. В результате недавних беспорядков в одном из сел Брянской области погибли многие оккупанты.

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