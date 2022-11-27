Путину и не снилось: президент африканской страны установил мировой рекорд пребывания в должности

Лидер Экваториальной Гвинеи уже 43 года постоянно руководит государством, всегда получая более 90% голосов на выборах.

Президент Экваториальной Гвинеи 80-летний Теодоро Обианг Нгуэма в шестой раз был переизбран на должность, получив 95% голосов на состоявшихся 20 ноября выборах.

Об этом сообщил его сын, вице-президент Теодоро Нгуэма Обианг Мангуэ в Twitter в субботу, 26 ноября, передает Reuters.

Шестой срок в должности продлит 43-летнее правление африканского лидера, которого называют самым долговечным современным руководителем государства в мире.

В западноафриканской стране с населением почти 1,5 миллиона было всего два президента со времени обретения независимости от Испании в 1968 году. Обианг лишил этого поста своего дядю Франсиско Масиаса Нгема в результате государственного переворота в 1979 году.

Обианга всегда выбирали с более 90% голосов на выборах, результаты которых международные наблюдатели каждый раз ставят под сомнение. Критики говорят, что Обианг мало сделал для того, чтобы вывести страну из бедности, несмотря на его безумные богатства.

Правозащитные организации обвиняют президента Экваториальной Гвинеи в подавлении инакомыслия и нападениях на своих соперников. По их словам, протесты в стране запрещены, СМИ жестко контролируются, а политических оппонентов арестовывают и подвергают пыткам.

Его сына, которого наблюдатели считают потенциальным преемником, в 2020 году французский суд признал виновным в растрате.

Среди активов, которые, по словам иностранных государств, действующий вице-президент приобрел за счет неправомерной выгоды, инкрустированная кристаллами перчатка, которую носил Майкл Джексон, бронированный лимузин Rolls-Royce и яхта.

Высокопоставленные отец и сын отрицают какие-либо обвинения в правонарушениях.

Напомним, в администрации президента России начали готовиться к предвыборной кампании 2024 года, по итогам которой 70-летний диктатор Владимир Путин должен снова возглавить страну. Он возглавляет РФ с 2000 года как президент с перерывом на 2008-2012 годы, когда занимал должность премьер-министра, но фактически продолжал руководить государством.

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