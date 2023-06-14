Путину могут предъявить новые обвинения: суд в Гааге начал расследование подрыва дамбы Каховской ГЭС

Прокуроры МКС будут расследовать дело как нападение на гражданскую инфраструктуру Украины, что повлекло за собой человеческие жертвы и масштабный ущерб окружающей среде.

Президенту РФ Владимиру Путину Международный уголовный суд (МКС) в Гааге может предъявить новые обвинения, когда будет завершено расследование катастрофы на Каховской ГЭС.

Как сообщил сотрудничающий с МКС адвокат Скотт Мартин в интервью изданию "Верстка", представители МКС уже приехали в Херсонскую область.

По его словам, прокуроры будут расследовать дело как нападение на гражданскую инфраструктуру Украины, что повлекло человеческие жертвы и нанесло масштабный ущерб окружающей среде.

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Мартин отметил, что, кроме президента РФ, МКС может привлечь к ответственности ряд российских чиновников – руководителей Министерства обороны, военной разведки, ФСБ, старших командиров на местах, ответственных за совершение преступления в отношении десятков тысяч невинных людей.

В то же время он подтвердил, что суд не может состояться, если обвиняемые не доставлены в здание суда в Гааге. Однако выписанные на их арест международные ордера могут усложнить их повседневную деятельность.

Скотт Мартин подчеркнул, что в соответствии с международным правом все пострадавшие регионы – в том числе и подконтрольные сейчас российским войскам – являются территорией Украины.

Адвокат предполагает, что во время работы представители МКС будут получать новые обвинения в адрес российских ответственных лиц, в том числе в преступлениях против человечности на оккупированных территориях.

Ранее представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские захватчики заминировали Каховскую ГЭС сразу после ее оккупации, а приказ ее взорвать отдавал лично Владимир Путин.

Напомним, 17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей.

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