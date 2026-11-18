В России скоро может начаться мобилизация / © Associated Press

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Российское военное руководство все острее испытывает дефицит личного состава, поскольку ежемесячно оккупационные войска теряют более 40 тысяч человек. Поэтому в ближайшее время в России могут усилить мобилизацию.

Об этом заявил нардеп Федор Вениславский для «РБК-Украина».

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В ближайшие месяц-два Россия может усилить мобилизацию

На некоторых направлениях фронта соотношение потерь достигает 50-70 россиян на одного украинского защитника, говорит Вениславский.

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По информации украинской разведки, Кремль пытается активизировать разные инструменты рекрутинга, но нынешние подходы к набору новобранцев уже не отвечают запросам российского командования.

«Путин пытался и пытается, по данным наших разведок, открыто широких волн мобилизации избегать, но учитывая динамику потерь, Россия вынуждена будет в среднесрочной перспективе, то есть в течение пары месяцев либо более скрыто, но массово, либо открыто задействовать мобилизационные мероприятия», — говорит Вениславский.

Нардеп также обратил внимание на общие масштабы потерь врага, которые вытекают, в частности, из утечек после хакерских атак. По его оценкам, безвозвратные потери РФ уже приближаются к 400 тысячам, а совокупно с ранеными речь идет о более чем 1,5 миллиона военных.

Сейчас оккупационное командование пытается усилить рекрутинговые инструменты, чтобы привлекать людей на добровольной или условно добровольной основе, но этих ресурсов уже не хватает.

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«Это колоссальные потери, но их пополнить без каких-либо более решительных жестких действий, они не могут. Они сейчас пытаются интенсифицировать любые механизмы рекрутинга, которые обеспечат добровольное привлечение или условно добровольное вовлечение в Вооруженные силы. Я думаю, что вероятность достаточно высока, что там в течение месяца-двух они могут усилить мобилизационные меры», — подытожил депутат.

Российские военные: последние новости

Напомним, российское командование продолжает привлекать к боевым задачам военнослужащих с ВИЧ, даже если их сочли непригодными к службе. Об этом свидетельствует перехват украинской военной разведки об оккупанте из 1-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая воюет на Покровском направлении.

По данным разведки, еще в феврале этого военного признали негодным из-за ВИЧ-инфекции. В перехваченном разговоре он жалуется, что не дождался окончательного оформления решения комиссии, из-за чего его впоследствии записали как самовольно покинувшего часть, а командование, несмотря на медицинские документы, продолжило отправлять его на боевые задания.

В разведке подчеркивают, что такая практика свидетельствует о пренебрежении состоянием здоровья военных и серьезных проблемах с личным составом в российской армии.

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