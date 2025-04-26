WSJ объяснили, почему переговоры с Путиным – это опасность

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Ночная ракетная атака по Киеву, унесшая жизнь как минимум 12 человек, стала очередным доказательством того, что «мирный план» российского диктатора — это иллюзия.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Жестокость ударов, включавших более 200 ракет и дронов, развеивает все мифы о якобы мотивах безопасности безопасности Кремля.

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«Это мрачный момент, развеивающий фальшивые претензии и оправдания по вторжению. Речь идет не о НАТО, не о Крыме и не о Донбассе», — отмечает WSJ.

По словам издания, если Путин обстреливает гражданские кварталы, он просто не хочет существования Украины как свободной нации.

Издание подчеркивает, что агрессия Путина должна быть рассмотрена не как сложный дипломатический конфликт, а как атака хищника, которая требует ответной силы.

«Вы не можете иметь дело с тигром, спрашивая его точку зрения на его голод», — напоминают в статье слова историка Корейской войны Т.Р. Ференбаха.

Реакция Дональда Трампа на атаку ограничилась сообщением в соцсетях: «Владимир, СТОП!».

Но, как отмечает WSJ, одна только мольба не остановит ракетные удары без реальных последствий для Путина.

Критики также подвергли критике заявление вице-президента Дж. Д. Венса, который сказал: «Мы действительно пытались понять вещи с точки зрения как украинцев, так и россиян…».

WSJ отмечает, что это опасная иллюзия, приравнивающая агрессора к жертве.

Напомним, по словам политолога Ростислава Балабана, Трамп — в известной степени нарцисс, который еще в 1980-х годах озвучивал те же идеи, что и сегодня. Потому его позицию почти невозможно изменить.