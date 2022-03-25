Путину обещали, что он будет контролировать всю Украину и возьмет Киев через 5 дней — Нуланд о планах Кремля

Планы Путина провалились из-за мужества украинского народа.
Руководство российской армии обещало Владимиру Путину, развязавшему варварскую войну против Украины, захватить Киев за 5 дней, а всю Украину за 2 недели.
Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время специальной онлайн-встречи Киевского форума безопасности.
По ее словам, именно благодаря мужеству украинского народа планы страны-агрессора не были реализованы.
"Когда мы впервые узнали о военных планах Путина по этой войне – а это было еще осенью – его военные говорили ему, что он будет в Киеве, возьмет Киев через пять дней. Его военные командиры говорили ему, что он будет полностью контролировать всю Украину и получит этот контроль через две недели", – сказала Нуланд.
Она подчеркнула, что сегодня весь мир удивляется мужеству, силе, решительности, патриотизму украинцев. По мнению замгоссекретаря, сейчас решается судьба демократии.
"Вы (украинцы. – Ред.) боретесь за нас всех. Вы боретесь за весь свободный мир. Решается судьба будущего демократии, сможет ли автократия изменить силой правопорядок и навязать свою волю кому-либо из нас", – резюмировала Нуланд.
Ранее Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина.
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