Путину осталось недолго: эксперт раскрыл настоящий возраст диктатора и его предсмертное желание

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Кремлевский диктатор Владимир Путин отметил свой день рожденья. Официально ему 73, но так ли это действительно? И какие цели преследует человек, 25 лет правящий Россией и ведущий кровавую войну? Эксперт дал потрясающие ответы, заставляющие по-новому взглянуть на мотивы хозяина Кремля.

Свое мнение выразил антироссийский активист, глава фонда «Стоп Российский Террор» (США) Герман Обухов для OBOZ.ua.

По его словам, официальная биография Путина — сплошной подлог. На самом деле ему исполнилось 75 человек.

Реклама

«Он родился в 1950 году, а не как пишут в Википедии в 1952 году. Об этом написана обширная книга польской журналистки, которая проводила собственное расследование и встречалась с реальной матерью Путина. Ее уже нет в живых, она скончалась в Грузии», — заявил активист.

Это маленькое вранье, по его словам, является лишь каплей в море великой лжи, на которой построен весь режим.

Какая главная цель Путина

Если кто-то до сих пор думает, что Путин грезит восстановлением Советского Союза, эксперт развеивает эти мифы. Его цель гораздо более примитивная и, можно сказать, физиологическая.

«Он не может проиграть войну, он хочет дожить свою жизнь не в тюрьме — это очевидный вывод. После происходящего в течение трех лет в Украине этого прощать уже никто не будет», — отмечает Обухов.

Реклама

Диктатором руководит не имперское величие, а животный страх оказаться за решеткой.

По словам эксперта, Путин отлично понимает, что победить в этой войне ему не удастся. Поэтому его нынешняя стратегия — затянуть время во избежание сокрушительного поражения.

«Как боксеру на ринге ему не хочется оказаться в нокауте. Он хочет растянуть бой на 12 раундов и проиграть по очкам», — объясняет аналитик.

Именно для этого Кремль устраивает провокации в Европе, пытаясь отвлечь внимание и выиграть еще немного времени.

Реклама

Хотя диктатор, возможно, и мечтает дожить до 150 лет, объективная реальность для него неумолима. Экономика России, истощаемая войной и санкциями, катится в бездну. По прогнозам Обухова, его хватит еще максимум на два-три года. А уже через год внешнеполитическая ситуация может стать для Путина абсолютно невыносимой.

Поэтому, сколько бы денег он вкладывал в свое здоровье, главный вопрос остается открытым: где именно и в каком статусе он будет доживать свои последние годы.

Напомним, тема продления жизни до 150 лет обсуждалась между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином во время визита в Китай.

Этот разговор подчеркивает одержимость российского диктатора идеей долголетия: он не только изменил конституцию для правления до 84 лет, но и, по данным СМИ, принимает ванны из крови оленьих рогов и поручил российским ученым разработать государственную программу по созданию средств против старения.