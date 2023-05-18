Путину подарили игрушечный "тактический вездеход": будет чем поиграть в бункере

В четверг, 18 мая, губернатор Хабаровского края РФ Михаил Дегтярев подарил президенту государства-агрессора Владимиру Путину игрушечный "тактический вездеход".

Об этом сообщают российские пропагандисты "РИА Новости".

Реакция российского президента на подарок была довольно сдержанной, хотя не исключено, что в своем бункере он найдет для игрушки достойное применение.

Реакция Путина, когда подчиненный дарит ему игрушечную машинку

Кроме игрушечной модели машины, губернатор также показал Путину модель спального мешка для российских военных, в котором, по его словам, "сейчас отдыхают ребята". Как ни странно, мешок не был привычного для окупантов черного цвета.

"Вся продукция произведена местной промышленностью", — с гордостью подчеркнул российский чиновник во время встречи с президентом в Кремле.

Губернатор Хабаровского края также сообщил Путину, что намерен представить ему "генеральный план" развития региона на запланированном на сентябрь Восточном экономическом форуме.

Напомним, издание The Business Insider опубликовало схемы и чертежи "подземки" "дворца Путина" в городе Геленджик в Краснодарском крае России.

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