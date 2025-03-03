Россия потратит на войну больше, чем заложено в бюджете на 2025 год. Фактический уровень инфляции в 2024 году, вероятно, был выше официально объявленного показателя.

Об этом сегодня, 3 марта, сообщило Минобороны Великобритании.

"Почти наверняка инфляция в России в этом году будет выше целевого показателя Центрального банка России в 4%. Это произойдет, несмотря на усилия ЦБ РФ по снижению инфляции путем повышения процентных ставок с 7,5% в июне 2023 года до 21% в декабре 2024 года", — говорится в сообщении.

По мнению разведчиков, большинство корпоративных дефолтов почти наверняка состоится в гражданских отраслях, что еще больше увеличит зависимость от военно-промышленного комплекса для стимулирования экономической активности.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерство обороны Кирилл Буданов сообщил, что день войны для России стоит почти миллиард долларов, а 41% бюджета РФ идет на оборону. Также он добавил, что пока у России есть нефть, газ, металл, драгоценные металлы и камни, "они будут балансировать".

Читайте также: