Путину привиделось, что Россия имеет много союзников и единомышленников на разных континентах

Российский диктатор Владимир Путин, развязавший войну в Украине, заявил, что РФ имеет много союзников и единомышленников на разных континентах.

За "самоотверженную" поддержку страны-террориста Путин готов предложить своим союзникам и партнерам новые образцы российских вооружений, которым "нет аналогов в мире".

Об этом глава Кремля сказал, выступая на открытии форума "Армия-2022", передают российские средства массовой пропаганды.

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Путин перечислил партнеров и единомышленников РФ. Конечно, в этом списке нет европейских государств, а только - страны Африки, Азии и Латинской Америки.

"Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются", — заявил Путин.

"Многие образцы перспективных вооружений РФ годами и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превышают их по характеристикам. Россия готова поставлять продукцию своего ОПК странам-союзникам", — сказал российский президент.

Как сообщалось ранее, российский диктатор Владимир Путин заявил, что его войска четко выполняют все цели "спецоперации" на Донбассе.

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