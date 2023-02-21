Путину привиделся "нацизм" в бригаде ВСУ "Эдельвейс", хотя такое же название было и в Росгвардии

Командующий бригадой "Эдельвейс" объяснял это название местом постоянной дислокации в горном районе, где и растет соответствующий цветок.

Президент России Владимир Путин назвал появление в Украине бригады ВСУ "Эдельвейс" "проявлением неонацизма", хотя отряды с идентичным названием существовали в составе ФСИН и Росгвардии.

Свое заявление глава Кремля сделал во время послания к Федеральному собранию 21 февраля.

"Недавно одной из бригад ВСУ, стыдно сказать – стыдно нам, им – нет, – присвоили наименование "Эдельвейс", как гитлеровской дивизии, участвовавшей в депортации евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии. Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из власти не замечает", – поделился своими выдумками Путин.

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Отметим, что этим заявлением президент РФ фактически процитировал пропагандиста Дмитрия Киселева. Последний 19 февраля в телеэфире обвинил Украину в "легализации" "фашистского "Эдельвейса"".

В то же время российское издание "Агентство" проинформировало, что несколько лет назад в российских внутренних войсках, вошедших в Росгвардию, тоже было подразделение под названием "Эдельвейс". В 2010-х годах так назывался отряд спецназначения внутренних войск, который теперь называется "Авангард". На шевроне отряда был изображен соответствующий цветок.

Кроме того, на Алтае в 1993 году у ФСИН было создано еще одно подразделение "Эдельвейс", которое просуществовало по меньшей мере до 2018 года. Это был спецназ службы по Республике Алтай.

Напомним, в середине февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "Эдельвейс" 10-й горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ, которая базируется в Коломые на Ивано-Франковщине.

Вскоре после этого значение этого наименования объяснил командующий бригадой полковник Михаил Сидоренко с позывным "Меломан".

"Во-первых, место постоянной дислокации. Оно, скажем так, в горном районе. Все это ассоциация с горами, в которых именно этот цветок соответственно растет. Мы – как так горный цветок, вгрызлись в нашу родную землю, проросли корнями. Снег, дождь, ветер – мы стоим, мы бьем врага. Поэтому я не вижу ничего негативного в том, что именно это название", – рассказывал Сидоренко изданию "Галка".

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