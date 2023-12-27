Путину сделали щедрый подарок на оккупированной территории Грузии

В ночь на 27 декабря так называемый "парламент" Абхазии, оккупированного РФ грузинского региона, на внеочередном заседании ратифицировал соглашение о передаче в собственность России государственной дачи, построенной в советское время под Пицундой.

Об этом сообщает грузинское агентство Interpressnews.

Намерение местных коллаборантов сделать такой подарок Путину вызвало сопротивление у оппозиции, которая еще во вторник, 26 декабря, собрала акцию протеста под стенами так называемого парламента. Чтобы протестующие не сорвали голосование, его провели ночью.

В "парламенте" оккупированной Абхазии всего 35 депутатов, 25 из присутствующих на заседании 28 поддержали это решение. На встречу были допущены только журналисты телевидения оккупированного региона.

Противники передачи России дачи в Пицунде назвали это решение "позорным", но так называемый президент Абхазии Аслан Бжания уже подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России.

Госдача в Пицунде была построена в 1950-60-х годах по решению коммунистического лидера СССР Никиты Хрущева и занимает территорию около 180 га. Соглашение, поддержанное оккупационными властями Абхазии, предусматривает безвозмездное пользование имущественным комплексом властями России.

"Дача Хрущева" под Пицундой / Фото: скриншот с видео

Ранее Путин заявлял, что объект должен работать как полноценная резиденция президента Российской Федерации.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин уточнил, что передаются в собственность только здания, ремонт и содержание которых будут осуществлять ФСО, а территория передается в аренду на 49 лет.

Напомним, в прошлом году самопровозглашенный президент "республики" Абхазия заявил, что хочет присоединиться к путинскому Союзному государству.

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