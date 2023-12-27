Путину сделали щедрый подарок на оккупированной территории Грузии

Российский президент получил резиденцию за пределами РФ — "дачу Хрущева" под Пицундой.
В ночь на 27 декабря так называемый "парламент" Абхазии, оккупированного РФ грузинского региона, на внеочередном заседании ратифицировал соглашение о передаче в собственность России государственной дачи, построенной в советское время под Пицундой.
Об этом сообщает грузинское агентство Interpressnews.
Намерение местных коллаборантов сделать такой подарок Путину вызвало сопротивление у оппозиции, которая еще во вторник, 26 декабря, собрала акцию протеста под стенами так называемого парламента. Чтобы протестующие не сорвали голосование, его провели ночью.
В "парламенте" оккупированной Абхазии всего 35 депутатов, 25 из присутствующих на заседании 28 поддержали это решение. На встречу были допущены только журналисты телевидения оккупированного региона.
Противники передачи России дачи в Пицунде назвали это решение "позорным", но так называемый президент Абхазии Аслан Бжания уже подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России.
Госдача в Пицунде была построена в 1950-60-х годах по решению коммунистического лидера СССР Никиты Хрущева и занимает территорию около 180 га. Соглашение, поддержанное оккупационными властями Абхазии, предусматривает безвозмездное пользование имущественным комплексом властями России.
Ранее Путин заявлял, что объект должен работать как полноценная резиденция президента Российской Федерации.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин уточнил, что передаются в собственность только здания, ремонт и содержание которых будут осуществлять ФСО, а территория передается в аренду на 49 лет.
Напомним, в прошлом году самопровозглашенный президент "республики" Абхазия заявил, что хочет присоединиться к путинскому Союзному государству.
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