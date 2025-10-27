"Путину следует завершить войну, а не испытывать ракеты" - Трамп о "Буревестнике"

Президент США Дональд Трамп / © ТСН

Президент США Дональд Трамп резко прокомментировал недавние испытания российской крылатой ядерной ракеты «Буревестник», призвав президента РФ Владимира Путина сосредоточиться на прекращении войны.

Об этом Трамп заявил во время своего выступления.

Предостережения и игры с ракетами

Американский лидер подчеркнул, что Россия не должна «играть в игры», испытывая и демонстрируя ядерный потенциал, поскольку у США есть значительное военное преимущество.

«Путину следует завершить войну, а не испытывать ракеты, — заявил Дональд Трамп. — Я считаю, что Путину не стоит об этом говорить. Ему следует окончить войну. Война, которая продлилась неделю, скоро будет идти четвертый год. Вот чем он должен заниматься, а не испытывать ракеты».

Президент США отметил мощи американского флота, в том числе атомных подлодок.

«Они знают, что у нас есть атомная подлодка — лучшая в мире — прямо у их побережья. То есть он не должен пролетать 8000 миль, и они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты», — добавил он.

Таким образом, Трамп объединил критику российских ракетных программ с призывом к Кремлю о прекращении боевых действий.

«Буревестник» Путина

Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье, 26 октября, посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Во время визита главной темой стал доклад о якобы «успешных» испытаниях ядерной ракеты «Буревестник».

Эта ракета является очередным долгостроем РФ, ведь работы над ней с участием ОКБ «Новатор» стартовали еще в декабре 2001 года, а впервые официально о проекте заявили только в 2018 году.