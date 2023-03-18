"Путину станет сложно передвигаться по миру" — британское правительство

Политик считает, что виновные должны быть наказаны за все преступления.

В связи с решением Международного уголовного суда Владимиру Путину в ближайшее время будет очень сложно перемещаться по миру, поскольку есть много поддерживающих МКС стран и в которых есть обязательства арестовать президента России.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, пишет BBC.

"Это будет, как я подозреваю, долгий процесс, но то же говорили о Югославии, о Руанде, и многие люди, ответственные за кровопролитие, в итоге оказались в суде. Я думаю, что уже в ближайшее время для президента Путина будет очень сложно перемещаться по миру ", — отметил Рааб.

Он подчеркнул, что сейчас важно, чтобы те члены международного сообщества, которые поддерживают МКС, убедились в том, что суд имеет достаточную поддержку в расследовании, в криминалистической экспертизе, в опросе свидетелей.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации населения и детей с территории Украины в Россию.

"Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, несет ответственность за военное преступление в виде незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию Федерация", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В сообщении суда также отмечается, что "существуют разумные основания полагать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления" — через непосредственное участие, действия совместно с другими людьми или из-за несостоятельности осуществлять надлежащий контроль над гражданскими и военными подчиненными.

Приблизительно такое основание выдачи ордера на арест Марии Львовой-Беловой, которая с 2021 года уполномочена РФ по правам ребенка, — за исключением пункта о "неспособности осуществлять надлежащий контроль над военными подчиненными".

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что после решения Гаагского суда Путин становится невыездным из России. По его словам, теперь мировые лидеры должны трижды подумать, прежде чем подавать Путину руку и садиться с ним за стол переговоров.

В России заявили, что никогда не признают решение Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина. По словам пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, "решение суда не имеет для РФ никакого значения ни в политической, ни в правовой плоскости".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что решение Палаты досудебного производства II Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина оправдано.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

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