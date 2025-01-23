Путину Трампа не запугать: в Time назвали рычаги влияния на Кремль

Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет реальные рычаги влияния на кремлевского главу Владимира Путина, которые могут заставить его закончить войну в Украине. В случае применения жестких санкций Путину придется умолять о мирном соглашении до конца года.

Об этом говорится в материале Time.

Как пишут авторы, у Путина есть недопустимый бюджетный дефицит для финансирования своей военной машины, уже достигший десятков миллиардов.

"Трамп осознал, что у него есть рычаги влияния на Россию, тогда как Путин имеет дело с банкротством и полным крахом", — отметили аналитики.

Согласно исследованию Time, Кремль столкнется с дефицитом финансов уже к концу 2025 года. Однако кризис может наступить и раньше, если будут введены более жесткие санкции.

"Путин скрывает, насколько слаба российская экономика, умалчивая и подтасовывая цифры. Сейчас Путин отказывается обнародовать основные экономические показатели, как того требует МВФ и как раньше это регулярно делала Россия", – пишет Time.

Перекрыть нефтяной кран РФ

Там добавляют, что проанализирована информация о производстве нефти и газа, а также данные о внешней торговле, притоке и оттоке капитала, финансовые отчеты крупных компаний, данные Центрального банка о монетарной базе, прямые иностранные инвестиции, валовой внутренний продукт, а также данные о кредитовании и предоставление ссуд.

И хотя в последние несколько лет Россия получала значительные доходы от продажи нефти, Трамп понял силу рычага санкций.

В Time также объясняют, что миру не нужна российская нефть, но Путин отчаянно стремится продать ее, чтобы предотвратить банкротство.

"Если президент Трамп с помощью экономических санкций перекроет кран нефтяных сверхприбылей Путина, Путину придется умолять о соглашении до конца года – иначе у него закончатся деньги", – пишут авторы материала.

Напомним , заявления Дональда Трампа о намерении заставить Россию заключить соглашение благодаря санкциям. Однако, как заявили в Офисе президента Украины, важно также усиливать военную помощь Украине, чтобы добиться результата.