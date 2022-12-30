"Путину угрожали, что убьют": Пионтковский объяснил громкое заявление Кремля

США дали понять президенту России Владимиру Путину, что он может быть физически ликвидирован в случае решения применить ядерное оружие в войне с Украиной.

Об этом рассказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в интервью ТСН.ua. Он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что США якобы угрожают Путину физическим устранением.

"Очень интересное заявление Лаврова. Это была такая запоздалая на три месяца реакция. Действительно Путину угрожали, что убьют в случае использования ядерного оружия в конфликте с Украиной", - заявил Пионтковский.

Эксперт напомнил, что Путин занимался ядерным шантажом 15 лет и преуспел в этом:

"Из-за этого шантажа не приняли Грузию и Украину в НАТО в 2008 году. Была вялая реакция на войну в Грузии, на аннексию Крыма. "Давайте не будем провоцировать Путина, он такой страшный человек, применит ядерное оружие". Я 10 лет писал о том, что это надо остановить раз и навсегда, и наконец американцы это сделали", - отметил публицист.

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По его словам, "где-то в начале октября два высокопоставленных чиновника администрации Байдена Блинкен и Салливан четко объяснили, что в случае использования Россией ядерного оружия Запад и НАТО ответят очень решительно".

"Тогда был пик ядерного шантажа. Этот вопрос обсуждался в НАТО и было решено не отвечать преступлением на преступление, не наносить ядерный удар по какой-нибудь цели в России, а наказать Россию более жестоко. Было сказано, что вся конвенциональная мощь НАТО будет использована для уничтожения российской группировки на территории Украины", - рассказал он.

Кроме того, напомнил эксперт, "было сказано, что эти обстоятельства коснутся лично Путина".

"Дословно Салливан и Блинкен назвали эти последствия catastrophic... Но уже генералы в отставке, не связанные должностями Бен Ходжес и Дэвид Петреус объяснили, что Путина убьют лично в этом случае... Удивительно, что Москва три месяца молчала. Да, этот язык они поняли в Москве. На следующий день начался новый нарратив - да мы никогда не использовали и не предполагали использовать ядерное оружие, ядерная война невозможна, в ней не может быть победителя", - подчеркнул Пионтковский.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты угрожают физическим устранением российского президента Владимира Путина.

Лавров подчеркнул, что некоторые "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести Кремлю "обезглавительный удар".

Ранее британское издание The Sun выяснило, что Путин пережил пять покушений и теперь настолько опасается за свою жизнь, что окружил себя элитной командой снайперов.

Глава Главного управения разведки Минобороны Кирилл Буданов утверждает, что на Путина было покушение после начала полномасштабной войны против Украины.

"На Путина были покушения… На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это непубличная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место", — сказал Буданов.

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