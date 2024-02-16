Путину все равно, кто погибнет: Зеленский прокомментировал смерть Навального в российской колонии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть в российской колонии Алексея Навального. По его мнению, оппозиционера убил диктатор Путин.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

“В российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции. И именно поэтому он ничего не должен сохранить. Он должен все проиграть, все потерять и отвечать за содеянное”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный был вывезен из колонии, где отбывал наказание. Его местонахождение было неизвестно.

Читайте также: