ПВО для Украины: министр обороны Чехии сделала обнадеживающее заявление

Заявление Яны Черноховой прозвучало после присоединения Нидерландов к чешской инициативе по боеприпасам для Украины.

Чехия готова выступить посредником в поиске средств ПВО для Украины в рамках германской инициативы. Такое заявление сделала чешская министр обороны Яна Чернохова на пресс-конференции с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Об этом пишет Blesk.

"Если это будет такая же форма сотрудничества, как в случае с инициативой по боеприпасам, мы готовы снова выступить страной-посредником", – заявила Чернохова.

Она добавила, что у Чехии есть контакты и она умеет эффективно находить необходимое вооружение, что уже доказала миру в рамках инициативы по поиску боеприпасов для Украины.

Прессконференция министров обороны двух государств состоялась после подписания меморандума о взаимопонимании, что означает официальное присоединение Нидерландов к чешской инициативе по приобретению боеприпасов для Украины за пределами ЕС. Нидерланды уже сообщили, что готовы потратить на закупку боеприпасов в рамках этой инициативы 250 миллионов евро.

Напомним, Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО. Передачу анонсировал глава оружейной компании Diehl Defence, производящей зенитно-ракетные комплексы Iris-T SLM.

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