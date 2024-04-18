ПВО для Украины: премьер Латвии сделала громкое заявление и вспомнила Израиль

После массированной атаки Ирана, которую Израилю помогли отбить союзники, премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Украине нужно помочь защитить воздушное пространство таким же образом.

Об этом пишет Delfi.

По ее словам, страны Балтии и другие члены ЕС будут поддерживать Украину и дальше, в том числе средствами ПВО.

"С Балтийскими странами и другими государствами-членами ЕС мы продолжаем поддерживать Украину, и мы хотим продолжать поддерживать Украину, ища варианты противовоздушной обороны в дополнение к тому, что было сделано", – сказала Эвика Силиня.

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