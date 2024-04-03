ПВО не защитит: глава Татарстана сделал неожиданное заявление после атаки дронов

После атаки украинских дронов, состоявшейся 2 апреля, на стратегически важные объекты государства-агрессорки на территории Татарстана, глава этого российского региона Рустам Минниханов призвал руководителей предприятий республики не рассчитывать на противовоздушную оборону РФ и самостоятельно защищаться.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на заявление главы Татарстана на республиканском форуме по энергетике.

При этом Минниханов неожиданно назвал атаки украинских беспилотников "божьим знаком".

"Всевышний дает нам знак: очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя... Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи", — заявил глава республики.

Какие именно "задачи" решает российская ПВО, он объяснять не стал, но призвал каждое предприятие и каждый город решать вопросы защиты самостоятельно, не вдаваясь в подробности того, как именно гражданские люди должны это делать.

Минниханов лишь призвал экстренные службы всегда быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

Напомним, для атаки в Татарстане, вероятно, использовали украинские дроны-камикадзе, которые одними из последних были приняты на вооружение в нашем государстве.

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