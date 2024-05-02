ПВО опустошена: в Sky News заявили, что Британия уязвима к атакам ракетами и дронами

Британский чиновник в оборонной сфере так прокомментировал ситуацию с ПВО: "Может ли Великобритания защитить свои города с неба, если будет шквал ракет? Нет".

Великобритания может быть уязвимой к ударам ракетами и дронами, которые испытывает Украина. Все потому, что британская противовоздушная оборона опустошена.

Об этом говорится в публикации Sky News.

Десятилетия сокращения расходов на оборону "подорвали" ПВО Британии, утверждают военные источники и ветераны холодной войны. Ранее британская противовоздушная оборона была одной из лучших в мире.

Руководители оборонных ведомств Британии изучают варианты восстановления способности защищать критически важную инфраструктуру, как вот электростанции, военные базы и правительственные объекты, от баллистических ракет, которыми Россия атакует Украину.

Однако надежный план встроенной ПВО и ПРО может стоить миллиарды фунтов стерлингов. В таком случае Британии придется сделать еще большими расходы на оборону после недавнего решения правительства об увеличении военных расходов до 2,5% ВВП.

"Может ли Великобритания защитить свои города с неба, если будет шквал ракет? Нет. Знает ли общественность, что делать в случае воздушного нападения? Нет... Проще говоря, мы защищены? Нет", – сказал анонимный высокопоставленный британский чиновник в сфере обороны.

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Издание обратило внимание на британские зенитные комплекты Bloodhound. Они были взяты на вооружение в 1958 году, но теперь размещены только в музеях. Эти ЗРК были выведены из строя в 1991 году. Раньше они являлись частью многоуровневой системы ПВО времен холодной войны.

Ситуация с самолетами и кораблями в британской армии

Тогда же – в 1991 году – в Британии для экономии средств были сокращены эскадрильи скоростных реактивных самолетов. Как сказал в комментарии ветеран-техник британских сил ПВО, он не считает страну защищенной по сравнению с тем, что было в 1970-х и 1980-х годах.

В статье отмечается, что ситуацию усложняет рост количества ракет и беспилотников, производимых Россией, Ираном, Китаем и Северной Кореей.

На сегодняшний день ВВС Британии имеют лишь девять фронтовых эскадрилей скоростных реактивных самолетов, включая самолеты быстрого реагирования. Это современные истребители F-35 и Typhoon. А в период холодной войны страна имела 30 фронтовых эскадрилий.

Что касается кораблей, то Великобритания имеет на вооружении шесть эсминцев типа 45, оснащенных системами ПВО. Однако на данный момент лишь три из них готовы к обороне, включая эсминец, который участвует в операциях на Ближнем Востоке.

Авторы публикации отмечают, что в случае российской угрозы у Великобритании выгодное географическое положение. Однако следует учитывать, что страны Европы, разделяющие Россию и Британию, также сократили ПВО.

К слову, в то же время в Британии наладили серийное производство танка Challenger 3, который называют "самым смертоносным" в истории страны.

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