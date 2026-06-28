ПВО парализована, элиты в панике: удары ВСУ загнали российскую экономику в тупик

В России дефицит горючего и обвал рынка из-за точных ударов украинских дронов / © ТСН.ua

Реклама

Масштабные атаки беспилотников глубоко в тылу России повлекли за собой критические разрушения оборонных предприятий и глобальный дефицит нефтепродуктов. Успешное уничтожение стратегической инфраструктуры спровоцировало рекордный обвал фондового рынка и неконтролируемый рост бюджетного дефицита.

Об этом пишет The Washington Post.

Уничтожение нефтепереработки и паралич ПВО

В последнюю неделю рои украинских дронов успешно поразили ряд ключевых объектов вражеской промышленности, в частности завод полупроводниковых приборов для баллистических ракет в Воронеже, стратегический центр спутниковой связи в Дубне и химическое предприятие в Туле.

Реклама

В то же время, системные и точные удары по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам привели к резкому обвалу производства бензина на целых 25%. Из-за таких беспрецедентных потерь мощностей руководство государства-агрессорки было вынуждено провести экстренные совещания и ввести жесткое нормирование топлива в десятках российских регионов.

На фоне катастрофической нехватки нефтепродуктов профильные министерства всерьез рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизеля, что является фактическим признанием неспособности восстановить объемы генерации. По имеющимся разведывательным данным, оккупанты срочно перебрасывают дефицитные системы противовоздушной обороны исключительно для усиленной защиты Москвы, резиденции диктатора Владимира Путина на Валдае и логистических путей через Керченский пролив.

Подавляющее большинство производственной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойное финансирование армии, остается абсолютно беззащитным перед новыми разрушительными воздушными атаками.

Паника в оккупированном Крыму и среди элит

На территории временно оккупированного полуострова Крым из-за точных попаданий по энергетической инфраструктуре начались массовые веерные отключения света и полностью остановилась легальная продажа горючего. Местная оккупационная администрация была вынуждена официально объявить состояние чрезвычайной ситуации, признав свою неспособность быстро ликвидировать масштабные последствия разрушений.

Реклама

Среди мирного населения и представителей бизнеса стремительно нарастает паника: люди массово ищут любые транспортные средства для эвакуации и активно готовятся к длительным перебоям с продуктами и водой.

Тем временем во властных кабинетах царит атмосфера тотальной неопределенности из-за полной неспособности российских военных разработать действенные контрмеры против усовершенствованных украинских беспилотников. Высшие государственные чиновники традиционно пытаются скрыть реальные масштабы катастрофы и публично умаляют негативные последствия системного кризиса.

Однако в попавшей в руки журналистов закрытой переписке руководители крупнейших корпораций откровенно называют уровень повреждений отрасли абсолютно беспрецедентным и критическим для дальнейшего выживания экономики.

«Не хватает систем противоракетной обороны, чтобы защитить нашу инфраструктуру, это понятно. Это ужасная ситуация, которой руководство и его ближайшее оцепление, похоже, не ожидали, ведь они не готовились к долгой войне и не готовы к угрозе беспилотников», — признался на условиях анонимности один из влиятельных московских топменеджеров.

Реклама

Финансовая пропасть и риск конфискаций

Экономическая ситуация в стране-агрессорке продолжает стремительно ухудшаться на фоне внезапного падения мировых цен на нефть до пятидесяти долларов за баррель. Только к концу мая официальный дефицит федерального бюджета достиг шести триллионов рублей [83 млрд долларов США – ред.] и более чем вдвое превышает прогнозируемые годовые показатели.

Для экстренного покрытия этих колоссальных бюджетных дыр правительство вынуждено существенно увеличивать внутренние государственные заимствования, что лишь дополнительно раскручивает инфляционную спираль, несмотря на жесткую учетную ставку на уровне более 14%.

В финансовой и бизнес-среде откровенно опасаются, что власти начнут массово принудительно изымать частные сбережения граждан для непрерывного финансирования военной машины. Такие серьезные опасения значительно усилились после громких лояльных призывам к режиму политиков мобилизовать более 130 триллионов рублей с гражданских банковских счетов специальным президентским указом. Одновременно финансовое ведомство уже активно готовит нормативную законодательную основу для законного получения доступа к 40 миллиардам долларов, хранящимся в негосударственных пенсионных фондах.

Геополитическое давление и отсутствие плана

Российские фондовые рынки отреагировали на эти системные внутренние проблемы самым масштабным обвалом акций более чем на 13%, что стало самым плохим показателем с момента отступления армии из Харьковщины. Этому падению также ощутимо способствовали тревожные геополитические сигналы и жесткие международные заявления по поводу неизбежного усиления экономического санкционного давления на агрессора.

Реклама

Все эти факторы еще раз подчеркивают глубокую структурную слабость закрытого тоталитарного режима, который оказался совершенно неготов к длительной изнурительной войне и регулярным ударам с воздуха. Ведущие западные аналитики указывают на очень высокую фрагментированность российской системы государственного управления, где практически полностью отсутствует здоровая координация между ключевыми силовыми ведомствами.

Несмотря на объективно растущее недовольство и откровенно катастрофические макроэкономические показатели, высшее политическое руководство вряд ли добровольно откажется от продолжения своей военной агрессии. Большинство же независимых специалистов прогнозируют исключительно новый виток эскалации боевых действий, что непременно ускорит окончательное экономическое и демографическое истощение стратегических ресурсов государства-агрессорки.

«Это вечная проблема российской власти, ведь они всегда склонны умалять проблемы и сосредотачиваться на достижениях. Текущая ситуация очень серьезное испытание для всей экономики, но главный вопрос состоит в том, есть ли у власти хоть какой-то план действий или понимание того, как с этим бороться», — отметила эксперт Фонда Карнеги Татьяна Станова.

Напомним, в ISW отметили, что проблемы в РФ уже невозможно скрыть . В стране назревает масштабный кризис, экономика трещит по швам, но кремлевские чиновники до сих пор отчитываются об «успехах».

Реклама

Новости партнеров