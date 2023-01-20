ПВО возле резиденции Путина и на крыше Минобороны РФ: Сеть "взорвалась" мемами (фото)

В Сети начали появляться фото и видео с системами ПВО на крышах зданий и площадках Москвы, в частности, ЗРПК заметили возле резиденции Путина и на крыше Минобороны РФ. Украинцы высмеяли "оборону" России, преступники которой планировали взять Киев за три дня, но что-то пошло не так.

ТСН.ua собрал самые яркие фотолягушки и мемы на появление ПВО на московских админзданиях.

Главными "героями" украинских мемов стали российский диктатор Владимир Путин, который так "защищает" русскоязычных украинцев", что после 11 месяцев войны нужно защищать себя и столицу России, и министр обороны Сергей Шойгу.

Фото из открытых источников

Также пользователи социальных сетей дали хороший совет для российского оборонного ведомства, если оно так боится прилетов. Украинцы предложили военным преступникам Минобороны установить на крышу еще больше техники, чтобы точно помогло в "обороне".

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Россияне: низа устанавливать ПВО в городах, поэтому мы стреляем по жилым кварталам!

Тоже русские: pic.twitter.com/Xpys43oXti — Отец наш Пантера (@OBrylova) January 19, 2023

На появление ПВО на московских админзданиях отреагировали в воздушных силах Украины. Представителя ведомства Юрия Игната рассмешила такая "оборона" Москвы. Он сказал, что "это как Иван-дурак на печи едет".

"Иван-дурак на печи едет. В нормальных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а они прямо машины на колесной базе поместили на крыши домов огромными кранами. Ну, что тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники. Никакой паники". нет", — заявил Игнат.

ПВО на крышах в Москве

В четверг, 19 января, в Сети появились фото и видео, как на админпостройке российского Минобороны установили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Он предназначен для противовоздушной обороны. К слову, министерство расположено в нескольких километрах от Кремля.

В Кремле отреагировали и заявляют, мол, ничего о ПВО не знают. У Путина подчеркивают, что такие вопросы следует задавать Минобороны, которое "отвечает за безопасность страны и столицы".

Армия "Киевзатридня" теперь встала на защиту Москвы – ПВО на крышах учреждений вызывают смех

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