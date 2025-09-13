Пьяная пилотка British Airways устроила драку с полицией на борту самолета: подробности инцидента

Британские авиалинии / © britishairways.com

51-летняя пилотесса авиакомпании British Airways была отстранена от работы после того, как ее сняли с самолета за деструктивное поведение и вероятную драку с полицией. Инцидент произошел 30 мая на рейсе BA1457 из Эдинбурга в Хитроу, когда женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вызвала скандал, который заставил капитана прервать взлет.

Об этом сообщает издание The Sun.

по информации источника, пилотесса, которая является опытным пилотом Boeing 787, находилась на борту как пассажир. Она должна была управлять другим самолетом после прибытия в Хитроу.

Источник утверждает, что женщина вела себя «как очень пьяная» и была опознана персоналом авиакомпании, когда употребляла алкоголь. Ее поведение было настолько плохим, что капитан рейса BA1457 был проинформирован, и он немедленно прервал взлет.

«Она была оскорбительной и невероятно воинственной к другим пассажирам», — сообщил источник изданию The Sun, — «Ситуация настолько обострилась, что об этом сообщили в кабину пилотов, и капитан решил ее высадить».

Полицию вызвали встретить самолет Airbus A319, когда он вернулся на стоянку. Источник добавил: «Она начала размахивать руками на офицеров, когда они пытались ее арестовать».

Пилотесса, которая, как утверждается, «страстно» сопротивлялась аресту, была немедленно отстранена от работы. Рейс продолжительностью 57 минут из Эдинбурга в Хитроу был задержан из-за этого инцидента.

