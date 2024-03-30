Пьяная россиянка устроила стриптиз на борту самолета для своего соседа по креслу: мужчину спасали бортпроводники

На авиарейсе, следовавшем из Тбилиси в Москву, разгорелся настоящий скандал из-за одной из пассажирок, которая перед посадкой в самолет перебрала с джин-тоником и весь полет цеплялась к соседу по креслу.

Инцидент произошел 30 марта на рейсе, вылетевшем из столицы Грузии. По словам очевидцев, сначала дама лишь выдавала ароматы алкоголя на весь салон, но после взлета начала вести себя вызывающе. Больше всего внимания от раскованной пассажирки досталось сидевшему рядом мужчине.

Об этом пишет российский Telegram-канал Mash.

Несмотря на попытки бортпроводников и командира воздушного судна успокоить женщину, она продолжала обнажаться и приставать к соседу. В конце концов экипаж был вынужден отсадить мужчину в отсек для бортпроводников, где он и продолжил полет.

После приземления самолета в московском аэропорту Внуково пьяную дебоширку уже ждали сотрудники полиции. Женщину отвели в отдел для проведения беседы и выяснения всех обстоятельств инцидента.

Напомним, подобные инциденты не впервые происходят в российских самолетах. Ранее двое пассажиров самолета Иркутск — Москва подрались прямо на борту находившегося в воздухе самолета. Поэтому судно пришлось посадить в Сыктывкаре.

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