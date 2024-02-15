"Пьяные украинцы заблокировали трассу на склоне австрийского курорта": эксперт посмотрел видео и дал комментарий

Пропаганда не обошла вниманием эту ситуацию и использовала инфопривод для распространения фейков и дискредитации украинцев.

На днях по Сети распространялось видео с престижного горнолыжного курорта Ишгл в Австрии, где якобы пьяные лыжники заблокировали трассу. Пропаганда не обошла вниманием эту ситуацию и использовала инфопривод для распространения фейков и дискредитации именно находящихся за рубежом украинцев. Однако это ложь.

Опровержение дает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Ложь: пьяные состоятельные украинцы заблокировали спуск в австрийском горнолыжном курорте. Такое поведение шокировало европейских туристов и теперь этот курорт закрыт для украинцев. Видео инцидента распространяют пропагандистские каналы в Telegram", — отмечают в Центре.

Drunk skiers блокирован склон в Австрии.



An Après-Ski ("After skiing") партия была основана на престижном Ischgl ski resort. pic.twitter.com/fzgPGIBSsq — SSN News (@Grogozak) February 11, 2024

Правду объявил руководитель туристического направления в Ишгли Томас Келе. Он просмотрел видео и отметил, что на видеофрагменте узкий и пологий участок одного из спусков, на котором действительно иногда наблюдается скопление людей.

Фейк об украинских туристах Фото Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

"Однако я сомневаюсь, что видео сняли недавно, ведь в прошлом сезоне кадры с этой же части спуска уже распространялись в сети. Думаю, что старое видео опубликовали снова для увеличения просмотров", – говорит специалист.

Более того, в изданиях, упоминавших об этом случае, не акцентировалось на национальности туристов, а предположения об алкогольном опьянении лыжников – непроверены, – отмечает StopFake.

"Пропаганда не обошла вниманием эту ситуацию и использовала инфопривод для распространения фейков и дискредитации именно украинцев, находящихся за границей", – отмечает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним, ГУР Минобороны Украины сообщает, что РФ запустила новую мощную информационную операцию "Перун". Россияне преследуют цель оправдать агрессию против Украины и манипуляции относительно реальной ситуации в стране.

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